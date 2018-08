«Parar un any va ser xulo per tornar a agafar ganes de tocar»

«Parar un any va ser xulo per tornar a agafar ganes de tocar»

Van fer una parada d'un any i mig per agafar aire i descansar. Com se senten ara que han tornat a la carretera?

Supercontents; parar un any va ser molt xulo per agafar ganes. Anàvem a concerts que feien amics nostres, els vèiem tocar i teníem mono de pujar a l'escenari. Per això, ara estem encantats. Ho trobàvem molt a faltar.

Les experiències que van viure durant aquella aturada es veuen reflectides d'alguna manera en el nou disc?

Sí, molt. No tant en les lletres, tot i que n'hi ha alguna que sí que ho reflecteix, sinó en el fet que ha estat un dels discos pel que hem tingut més idees. Hi havia molt material, i això no ens havia passat mai, perquè sempre fèiem els discos molt ràpid: acabàvem una gira i ens posàvem ja a preparar el següent disc, que havíem d'entregar al cap de sis mesos. El canvi ha estat molt positiu.

Sentien una pressió especial per estar a l'alçada després d'aquest any i mig d'aturada?

Sempre tens por, i més nosaltres, que intentem que cada disc soni bastant diferent de l'anterior. En aquest cas hem introduït guitarres elèctriques, sintetizadors... sempre hi ha por que la gent et digui «m'agradaven més els Catarres del començament», però bé, tothom a qui li anàvem ensenyant les maquetes i les cançons del nostre entorn, vèiem que funcionaven i que els agradaven molt.

El disc és molt més elèctric. És només un tastet o ganes de començar una nova etapa?

Costarà molt que Els Catarres tornin a ser un grup acústic. Ens ho havíem imposat nosaltres però en realitat ja veies que s'hauria d'acabar, perquè als concerts costava molt sonoritzar un contrabaix acústic, i si no hi ha baix elèctric o guitarres elèctriques costa molt de sonar potent en directe. Per nosaltres, és un pas de gegant.

Quin és el tret distintiu que els permet evolucionar mantenint el segell d'Els Catarres?

Crec que el tipus de lletres i melodies. La part musical ha anat canviat amb cada disc i a pesar d'això no hem perdut la nostra personalitat, penso jo. També hi té molt a veure la veu de l'Eric, que juntament amb la de la Roser són molt característiques.

El nou disc porta per títol «Tots els meus principis», que fa referència tant a l'inici com als seus propis valors.

Sí, és una dualitat. Vam veure que totes les lletres parlaven una mica sobre els primers cops que et passa alguna cosa, que són moments irrepetibles i únics, i per això vam escollir aquest títol. Però alhora, els principis són els que et fan tenir uns valors adults i et fan ser qui ets.

Uns principis que van demostrar al festival Strenes, quan van suspendre el concert inaugural per l'empresonament dels líders independentistes.

Sí, sí. Va ser una merda haver d'anul·lar, però crèiem que no era el dia de fer festa. No en teníem ganes, ni nosaltres ni el festival.

A 1983 recorden la seva infància. Quins van ser els seus primers referents musicals?

En el meu cas Lluís Llach, perquè els meus pares només escoltaven Lluís Llach. A la meva mare també li agradava molt Queen, i li vam regalar un disc que me l'escoltava jo més que ella. Queen em va fer prendre la decisió d'aprendre a tocar la guitarra.

Sempre han estat un grup de festa major, però a Cap Roig ja hi tenen experiència.

Sí. Va anar tan bé el primer any que volíem repetir. I a la gent li devia agradar, perquè es van esgotar les entrades en un mes. És molt guai, sobretot tenint en compte que ens pots trobar tocant gratuïtament en una festa major en un poble a una hora i mitja de Calella al cap d'uns mesos. Però de Cap Roig ens va agradar molt com cuiden el so, l'artista i l'espectacle. A més, toques sol, pots fer unes proves de so molt dignes, tens més temps per tocar, pots allargar el repertori...