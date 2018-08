Caiac inclusiu per a multicapacitats que trenquen tots els estereotips

Ni l'aigua, ni el vent. El primer obstacle amb què es troben les persones amb discapacitat per aventurar-se a fer coses noves «és un mateix». Un mateix, i els «estereotips» que té la societat sobre la gent discapacitada. Així ho explica Isaac Padrós, fundador de l'associació Multicapacitats, que aplega les persones amb diferents tipus de diversitat funcional. Per tal de combatre aquestes idees, l'associació, fundada a Girona, va organitzar dimarts 31 de juliol una sortida en caiac per Llançà. «La millor forma de lluitar contra els prejudicis és demostrar que podem fer-ho», comenta.

La idea de la jornada va sorgir durant una taula rodona a la Universitat de Girona, on Padrós, cec a causa d'un accident de trànsit, va coincidir com a ponent amb en Pau Calero, propietari d'SK Kaiak de Llançà, i en Rai Puig, instructor de la mateixa institució, que ha realitzat llargues travessies amb aquesta embarcació. «D'allà en va sorgir alguna cosa: en Rai i en Pau ens van llançar un repte, el vaig agafar i vam arribar on vam arribar».

En aquesta primera escapada van participar-hi 9 membres de l'associació, i tots van completar el recorregut. L'èxit de la prova pilot ha fet despertar l'entusiasme de molts dels seus companys, que ja demanen que s'organitzi una nova sortida per participar-hi. «Quan els altres han vist que ho podem fer, i que tots vam sortir-nos-en, ja estan demanant el segon», explica Padrós, que afegeix: «És la millor resposta que pots tenir!».

L'aventura va començar amb l'anada. Els participants de Multicapacitats van sortir de Girona en un taxi amb les places suficients per a tothom. «L'objectiu era anar tots junts i gaudir de l'anada i la tornada», explica Padrós. Al Llançà ja els esperaven Puig i Calero, que els van ensenyar les instal·lacions i explicar el funcionament. «Cadascú de nosaltres anava al davant de la barca i, al darrere, hi teníem un monitor que ens ajudava i guiava», explica Padrós.



La ruta aquàtica

El recorregut va sortir del port de Llançà fins a una zona d'esculls. «Ens van situar on érem: allà és el port, a l'esquerra hi ha el mar i més enllà ja hauríem de parlar francès», riu. Seguidament van entrar dins la cova Castellar, fent torns de tres piragües. «Allà dins, què hi notaves? La frescor, l'olor d'humitat, de roca, de la terra humida amb la sal, més concentrada, notes iodades i la pedra humida molla, aquesta espècie de pissarra molla amb sal», explica Padrós. «Tot i que ells em van dir que estava verda, tocaves l'aigua i la notaves més fresca, més tranquil·la, allà sí que realment et venia de gust rentar-te la cara i mullar-te els braços».

Es van dirigir després cap als esculls. «Allà ens van posar a la mà un eriçó viu, i notaves que se t'enganxava a la mà com una espècie de ventosa, i si poses la mà dins de l'aigua encara més, perquè intenta caminar», recorda el fundador de Multicapacitats.

L'experiència dels participants va ser molt bona per la bona atmosfera que es va generar i la sensació de seguretat que sentien. «Anàvem tots junts, semblàvem un sol grup gràcies a l'ambient que es va generar: tot eren rialles i molt bon rotllo». Per tal que tothom pogués participar, es van tenir en compte les necessitats de cadascú. «Un company, en Felip, pateix de les cames i no té gaire força al tronc, de manera que anava al caiac amb en Rai, i hi havia una noia asseguda contra la seva esquena, per ajudar-lo a aguantar-se», comenta a tall d'exemple. «La seguretat i el tracte estava més que personalitzat».

A més, van sentir-se completament segurs amb l'ajuda de l'equip. «El caiac era molt estable, donava molta seguretat, i tenir una persona darrere confirma aquesta seguretat». Els acompanyava també una barca, on hi havia un sanitari per si passava qualsevol cosa. Tan gran era la confiança, que quan els van proposar de fer-se un bany, alguns dels participants no van trigar ni cinc segons a llançar-se a l'aigua, tot i ser lluny del port. «És la il·lusió, la valentia de sentir que ets a l'aigua i que amb ells no et pot passar res», comenta Padrós.

En vista de la bona primera experiència, Multicapacitats programarà noves activitats durant l'estiu. Entre les propostes hi ha la idea de fer, amb handbike, tàndem o caminant, la primera via verda inclusiva de Girona, que va des de la plaça Països Catalans fins al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, i tornar a la platja per combinar una altra sortida amb caiac amb una sessió d' snorkel.