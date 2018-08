«Abans cada estiu et clavaves un eriç, i ara ja no passa»

«Abans cada estiu et clavaves un eriç, i ara ja no passa» aniol resclosa

Què el porta passar les vacances a la Costa Brava?

La meva família viu a Blanes i jo hi he estiuejat tota la vida. Som de Girona i ens vam traslladar a viure a Barcelona, de manera que Blanes era el punt mig. I ara que vivim a Reus seguim venint. La meva mare, que ens ha deixat aquest any, tenia un pis a Blanes.

Quins plans tenen per aquests dies?

Cada matí ens aixequem i anem a peu des de Blanes fins a alguna platja: s'Agulla, Sant Francesc, Santa Cristina, la Boadella... ens banyem, esmorzem a la platja i tornem. No som turistes a l'ús, no ens agrada passar-nos hores estirats a la sorra.

Ha canviat molt, la Costa Brava, en els darrers anys?

Sí, molt. Recordo quan la cala Sant Francesc era verge, i a la Boadella hi anàvem a buscar bolets... Santa Cristina, per exemple, està igual, però Blanes i Lloret han canviat molt.

Cap a millor o cap a pitjor?

Per mi, a pitjor. Potser ara hi ha més gent que en disfruta, però això té conseqüències. Per exemple, a mi m'agrada molt anar a sota aigua, i abans cada estiu et clavaves un eriç. Ara això ja no passa. El fons del mar s'està empobrint.

I els establiments han canviat?

I tant. Abans, a Blanes hi havia molta marxa: discoteques, bars... en canvi, ara pràcticament només hi ha restaurants.

Tot i això, manté l'essència?

Sí, crec que sí. Tot i que abans a Blanes tothom salava i ara ja no ho fa ningú, per exemple. Només la gent gran de tota la vida.