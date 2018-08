La gira estival dels 40 Principals arribarà demà a l'escenari de La Santa

La gira Els 40 Summer Live arribarà demà a La Santa, a Santa Cristina d'Aro. Juan Magán, Ana Mena, Rasel, Doble Rombo, Bombai, Bipolar, Reyko i Manel Navarro passaran per l'escenari principal del Santa Cristina Horse Club per oferir un espectacle que fins ara han passejat amb èxit per diverses ciutats espanyoles. El locutor David Álvarez exercirà com a mestre de cerimònies de l'espectacle. La música començarà a sonar a partir de les nou del vespre –per aquells que vulguin començar a escalfar motors–, tot i que el concert no s'iniciarà fins a les deu. Un cop acabat, els asssitents que ho vulguin podran continuar ballant fins al tancament de portes amb els discjòqueis d'Els 40 Principals.

Aquesta actuació serà, juntament amb la de Manu Guix (el dia 18 d'agost), el plat fort d'aquesta segona edició de La Santa. Juan Magán portarà alguns dels seus èxits, com ara Escondidos, Ni a la hora, Idiota i Usted. L'actriu i cantant Ana Mena interpretarà en directe els temes del seu últim àlbum, Índex, mentre que Rasel promet fer ballar el personal amb la seva barreja de rap, reagge, hip-hop i rythm&blues. Els integrants de Doble Rombo seran els encarregats d'aportar la corresponent dosi de rock i guitarres, mentre que també hi haurà les actuacions de Manel Navarro, representant d'Espanya a Eurovisió l'any 2017, Bombai, que aportarà el seu beach pop festivaler, el duet d'electrònica-pop Reyko i els catalans Bipolar.