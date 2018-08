El pèndol de Jorge Drexler a Empúries

Jorge Drexler va inaugurar divendres els concerts al Fòrum Romà d'Empúries amb un comiat: el de la gira de presentació del seu darrer disc, Salvavidas de Hielo, que va començar fa uns mesos precisament a la ciutat de Girona i que l'ha dut a fer ni més ni menys que 88 concerts. Potser per això, el cantant uruguaià, a punt de començar cinc setmanes de vacances, estava d'un bon humor palpable i es va encarregar de contagiar-lo a tot el públic.

La nit va començar de la mà de Judit Neddermann, que va presentar el seu darrer disc, Nua. Una actuació que va servir per escalfar motors de cara al plat fort de la nit, Drexler, que va arrencar amb tota una declaració d'intencions: Movimiento. I és que, tal com va prometre ell mateix, les emocions van fluir com un pèndol durant tota l'actuació, oscil·lant entre els temes més foscos, com 12 segundos de oscuridad, fins als més alegres, com Estalactitas. Drexer es va mostrar encantat de tocar enmig del jaciment -va explicar, entusiasmat, que prèviament els havien fet una visita guiada- i va recordar que no hi ha tanta diferència entre l'ús que donaven els romans al fòrum com el que se'n fa actualment: convertir-lo en un espai de trobada, d'unió, per conversar, dirimir diferències i celebrar plegats cerimònies o, en aquest cas, concerts. Drexler va oferir un viatge musical que va ser també un viatge per la seva vida i els seus ideals. Pongamos que hablo de Martínez va servir per recordar el jove metge uruguaià que no s'atrevia a deixar-ho tot per la música i a qui Joaquín Sabina es va encarregar d'espavilar; Despedir a los glaciares va ser un crit contra el canvi climàtic i la responsabilitat que hi tenim com a humans i fins i tot va tocar la cançó Club Tonight, de Gossos, amb qui ha col·laborat i amb qui l'uneix una estreta amistat (Oriol Farré, del grup manresà, estava entre el públic).

Una actuació que va anar in crescendo fins al suposat final, Silencio, que va deixar el públic amb ganes de més. Els bisos no es van fer esperar i amb Bailando en la cueva el públic finalment es va alçar de la cadira i va acomiadar Drexler ballant. Això sí, encara hi va haver temps per un darrer bis: Quimera, que l'uruguaià va cantar al costat de Judit Nedeermann. Punt final a la gira però tret de sortida als concerts d'Empúries, que continuaran la setmana que ve amb Joan Dausà.