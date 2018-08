El White Summer porta art, música i gastronomia a Pals

La setena edició del White Summer, al Mas Gelabert de Pals, va arrencar ahir amb una actuació aèria de Voalà Station. Durant 23 dies, fins el 26 d'agost, aquest espai es convertirà en punt de trobada de les arts escèniques, disseny, música i gastronomia. En aquesta edició, els organitzadors –liderats per la seva fundadora, Myriam Cuatrecases– expliquen que han fet una inversió d'un milió i mig d'euros i calculen que generaran un impacte econòmic de 6,5 milions a l'Empordà, gairebé dos milions més que l'any passat. L'esdeveniment generarà també 150 llocs de treball directes i preveuen facturar un 20% més que durant el 2017.

Sota el lema Think Up!, el festival vol fer una crida oberta a gironins, estiuejants i turistes a «elevar-se i vibrar en un espai d'oci i entreteniment per als capvespres i nits estivals». En aquesta ocasió, la seva superfície suma 30.000 metres quadrats on els expositors mostraran els seus productes i també hi ha 4.000 places d'aparcament gratuït. L'entrada, en canvi, val 7 euros. La programació cultural i artística inclou 200 activitats, entre les quals hi ha més de quaranta conferències i tallers. A més, les actuacions tindran lloc en nou escenaris de diferent format i l'espai gastronòmic oferirà 50 restauradors i espais de degustació incloent-hi restaurants, cocteleries, «food trucks» i carrets d'ostres.

L'èxit del format del White Summer ha dut els seus organitzadors a plantejar-se una expansió més enllà de la Costa Brava. Malgrat que tenen previst continuar a les comarques gironines, Jan Barthe, fill de Cuatrecases, assenyala que estan treballant per l'any que ve organitzar un White Summer en algun altre indret, amb propostes que inclouen Mallorca, Marbella, Sotogrande i la Costa Blava, entre altres. El seu objectiu és poder comptar amb una desena de festivals l'any 2028 i una facturació superior als dotze milions d'euros.