El Culturefest porta una marató d'oci i creació

Un cotxe amb un megàfon es passeja des de divendres per Sant Antoni de Calonge per promocionar les bondats del Culturefest, un festival d'oci i cultura que s'allargarà fins diumenge que ve al Collet amb una programació multidisciplinària. Tant hi ha lloc per a les actuacions musicals com per les havaneres, el circ, les exposicions fotogràfiques, les presentacions literàries i la gastronomia, en una proposta que busca el seu espai, en la primera edició, dins de l'àmplia oferta que ofereix la Costa Brava a l'estiu. Organitzat per La Brava Beer, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la Diputació, els primers dies han permès gaudir d'actuacions musicals de primer nivell, com la de Sense Sal, dijous passat, dins d'un programa que prioritza els artistes emergents. «Volem que el Festival tingui vida pròpia i es consolidi en el temps», explicava Sergi Carmona, director executiu de La Brava Beer a Ràdio Palamós.



Un paratge semidesconegut

L'espai hi és, un espectacular paratge del Collet molts cops desaprofitat i semidesconegut per molts dels estiuejants de Sant Antoni. Amb impressionants vistes al mar i a la badia de Palamós, aquest paratge ja va ser l'escenari de dues edicions del Costa Brava Fashion weekend, una mostra que sense tenir cap connexió amb el Culturefest també buscava crear tendència en l'oci i la cultura des de la Costa Brava centre. Ara prova fortuna aquesta nova iniciativa, amb ambiciosos objectius, com ara acollir 25.000 visitants, que potser seran complicats d'aconseguir. Al Culturefest el visitant hi reconeix diversos espais. Al central, un escenari principal per a la música envoltat per food trucks amb múltiples propostes gastronòmiques; també hi ha una zona reservada per als nens amb un circuit d'aventura a l'aire lliure i un taller de circ, i espais per a tallers, presentacions i altres activitats. A més l'oferta es completa amb la sala d'exposicions que s'ha muntat a l'ermita. El recinte obre cada dia des de dijous passat fins al proper diumenge entre 2/4 de 6 i la una de la matinada, amb una entrada única de 5 euros que porta inclosa una consumició.

Superats els quatre primers dies de programació la música, que ha sigut un dels eixos destacats, donarà pas avui al cinema, un showcooking de Quim Caselles, o els malabars de foc de Circolate amb concert de Paula Grande, entre d'altres.

Enmig de l'enorme oferta de festivals estiuencs de la Costa Brava, el Culturefest vol que la seva proposta multidisciplinària sigui un pol d'atracció. Ara haurà de ser la resposta del públic la que acabi dictant sentència i determinant si la proposta té continuïtat en el temps, fent-se el seu espai en el calendari de cites imprescindibles de l'estiu a la Costa Brava.