«Santa Cristina és preciós, però el centre de Lloret està massa ple de turistes»

On passen les vacances?

Hem llogat una casa a només 500 metres de la platja.

És la primera vegada que venen?

A aquesta àrea sí, però ja havíem estat abans a Sant Feliu de Guíxols, l'Estartit, Mallorca... fa vuit anys que venim per aquí i cada any triem una destinació diferent. Aquest any hem triat Lloret perquè ho volien els nostres fills. Som tres famílies amb fills d'entre 16 i 23 anys, i ens van dir que volien venir aquí perquè hi ha molta festa nocturna.

Creuen que és un lloc segur per a ells?

Sí. Els grans són forts i responsables, i ens tranquil·litza saber que tenen cura i es preocupen dels més joves.

Què té la Costa Brava que els agradi tant?

Venim sobretot pel bon temps i la calor, però potser aquesta vegada no hauria calgut. A Holanda estan a 30 graus, o sigui que hi ha la mateixa temperatura que aquí! Tot i que també ens agrada molt el caràcter de la gent, tothom és molt obert i amable. Ah, i el menjar!

Què han provat?

De tot. Ens agrada la fruita fresca, el peix, i quan anem de restaurant demanem tapes.

Què fan durant aquests dies de vacances?

Anem a la platja, de compres, a restaurants, al mercat... ens agrada també visitar altres pobles, com ara Tossa. I a la nit, cuinem i mengem juntes les tres famílies. És molt agradable.

Què és el que més els ha agradat, fins ara?

Tossa és molt bonic. En canvi Lloret, depèn de la zona: per exemple, l'ermita i la platja de Santa Cristina són precioses, però el centre de la ciutat està massa ple de turistes.

La Costa Brava és cara?

No. Ens sembla que els preus estan bé, són més o menys els mateixos que ens trobem a Holanda.

Creuen que tornaran a venir de vacances a Lloret en el futur?

Els fills es fan grans i pensem que aquest ja serà un dels últims anys que viatjarem tots junts. I quan estiguem nosaltres dos sols segurament anirem a algun lloc més tranquil i proper, com ara França.