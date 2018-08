James Blunt triomfa més enllà del clàssic «You're beautiful»

«Si teniu amics americans, guardeu-me el secret», va deixar anar James Blunt just després de dedicar a Donald Trump un dels seus nous temes, Someone singing along. Una cançó, obertament un himne en contra de la guerra, que agafa més força de la veu del cantant britànic, que, abans de triomfar en el món de la música, va servir a la guerra de Kosovo amb l'exèrcit del seu país. El gest de Blunt va servir, si és que això li feia falta, per posar-se la butxaca les dues mil persones que varen omplir diumenge a la nit l'auditori dels jardins de Cap Roig per seguir un cantant que té els seus fans guanyats des d'aquell famós You're beautiful de fa catorze anys.

James Blunt no va decebre ningú a Cap Roig. Motivat, interactuant constantment amb el públic a qui demanava que es posés dempeus, el cantant de folk britànic va començar amb Heart to heart i va aconseguir la primera gran reacció de la gent amb Time of your lives, una cançó del seu nou àlbum, The Afterlove, que va acabar assumint molt protagonisme en el concert.

Però Blunt sap que el públic vol escoltar You're beautiful. I això va quedar clar en veure la reacció de la gent només de sentir-se els acords de la cançó. Això va passar cap al final del concert, perquè abans James Blunt va voler demostrar que és un creador que va molt més enllà de l´èxit d´unes poques cançons. Els temes de The Afterlove -com, per exemple, Lose my number, Make me better o Bartender- van tenir molt protagonisme. Van ser molt més que simples separadors dels clàssics com Goodbye my lover, molt popular gràcies a la sèrie Anatomía de Grey; Same mistake, que el públic de Cap Roig va rebre amb un mar de llums de mòbil; o un Ok que va tancar el concert abans dels tres bisos: Stay the night, 1973 i Bonfire heart, que va acabar amb Blunt pujat a dalt del piano per fer una foto al públic de Cap Roig.