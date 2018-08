Castell d'Aro celebra la 18a Trobada Vaporista de la Vall d'Aro

El Parc de l'Estació de Castell d'Aro acollirà aquest diumenge la 18a Trobada Vaporista de la Vall d'Aro, amb un conjunt d'activitats gratuïtes i obertes a tothom. El principal atractiu de la jornada, que s'estendrà de 11 a 13h i de 16 a 20h, és la possibilitat de circular en diversos minitrens a l'entorn de 700 metres de vies de 5", que fa sempre les delícies dels més menuts. Aquest és un dels set únics circuits de modelisme a escala que hi ha a Catalunya.

La seu de l'activitat, el Parc de l'Estació, alberga la locomotora número 5 amb dos cotxes de viatgers amb tribuna, restaurada per l'Associació El Trenet de Vall d'Aro, organitzadors de la jornada. La màquina, que va realitzar l'últim viatge entre Sant Feliu i Girona l'any 1969, va ser construïda el 1893 per la casa Lokomotivfabrik Krauss & Cie A.G. de Munic, i està acompanyada per un vagó mixt, amb sis seients de primera classe i correus, adquirit a la dècada dels 90 pel consistori, i una petita estafeta per permetre treballar l'equip de correus.

L'Associació El Trenet de Vall d'Aro és membre de la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril, un moviment cultural que practica la bibliografia i la documentació, el modelisme, el col·leccionisme, la fotografia i altres activitats al voltant del món del ferrocarril, entre les quals un ventall d'activitats lúdiques.