Els jardins de Cap Roig també es viuen de dia

Luis Miguel, Sting, Sergio Dalma, Joan Baez... són algunes de les estrelles que han pujat o pujaran aquest estiu a l´escenari del Cap Roig Festival. Però quan s´apaguen els llums, Cap Roig segueix brillant amb llum pròpia: es tracta d´un jardí botànic amb més de 17 hectàrees on es poden veure un miler d´espècies del clima mediterrani. Un tresor que, de moment, encara està més ben valorat a l´estranger que a casa nostra: dels 51.820 visitants que van registrar els Jardins de Cap Roig l´any passat, 28.156 eren estrangers i només 18.578 procedien de Catalunya o la resta de l´Estat (dels restants no se'n tenen dades). També destaca el fet que, dels 11.685 catalans, el 70% procedien de la província de Barcelona i només un 24% eren de les comarques gironines.

La història d´aquest espai neix l´any 1927, quan la parella formada pel coronel rus Nicolai Woevodsky i l´artistòcrata anglesa Dorothy Webster van trobar en aquest racó de la Costa Brava l´espai de natura i calma que buscaven. Com a llegat van deixar el castell i els seus jardins: l´any 1969 van cedir tot el conjunt a canvi que es garantís la coservació del patrimoni paisatgístic i arquitectònic. Des de llavors, l´Obra Social La Caixa s´ha encarregat de preservar aquest paratge.

La majoria de visitants són famílies, moltes de les quals d´origen estranger. Segons explica el responsable d´explotació dels Jardins, Joan Carles Aguilar, es tracta d´una qüestió eminentment cultural: «Quan venen els estrangers, saben molt bé el que van a visitar i estan a punt amb la càmera i fins i tot amb llibretes per prendre notes», explica. També hi ha un volum important de visitants que descobreixen el paratge atrets pel Festival –un dels més prestigiosos de l´estiu a Catalunya– i que se sorprenen en comprovar que es tracta d´un jardí botànic. De fet, aquesta és una de les principals ambicions d´Aguilar: que el gran públic sàpiga que, més enllà del festival, el paratge acull un gran jardí botànic amb unes vistes espectaculars.

Per aconseguir-ho, el responsable de l´espai confia en el projecte de l´auditori soterrat, espai polivalent i equipament ambiental a l´antiga pedrera, impulsat per la Fundació Bancària La Caixa i que permetrà fer-hi activitats culturals i mediambientals durant tot l´any. «El Festival ja està consolidat, i per tant ara s´ha de fer una aposta per l´espai», assenyala Aguilar. L´objectiu és que els treballs estiguin acabats entre 2020 i 2021. Segons el responsable de l´espai, aquesta inversió permetrà complir amb el veritable somni del matrimoni Woevodsky. I, de retruc, esperen poder desestacionalitzar el turisme. En aquests moments, els mesos de juliol i agost són els que registren una major afluència de visitants, tot i que la temporada sol ser bona des d´abril-maig fins a setembre-octubre. Aguilar assenyala, a més, que molts dels seus visitants són reincidents i que, si els agrada, tornen l´any següent.

La convivència entre el festival i el jardí és bona, ja que tots dos es retroalimenten. El festival posa Cap Roig en el mapa internacional, mentre que els jardins li ofereixen un escenari inigualable. Es tracta d´una simbiosi en què un element no es podria entendre sense l´altre, tot i que, tal com apunta Aguilar, sempre hi ha coses que es poden millorar. Una de les més prioritàries, subratlla, és conscienciar el públic del festival que es tracta d´un jardí botànic i que per tant cal ser el màxim de respectuosos possible amb la natura.

Entre abril i setembre, els jardins obren de deu del matí a vuit del vespre, mentre que d´octubre a març tanquen a les sis i entre gener i febrer només obren els caps de setmana. A l´estiu, els dies que hi ha concert tanquen a les quatre de la tarda. També s´organitzen visites guiades per a famílies, escolars i grups concertats. Una proposta per descobrir la diversitat botànica que es troba just al costat de casa.



Joan Carles Aguilar · Responsable d'explotació dels jardins de Cap Roig

«Vull que la gent sàpiga que, més enllà del Festival, Cap Roig és un jardí botànic»

Joan Carles Aguilar treballa als Jardins de Cap Roig des de 1995, i actualment n´és el responsable d´explotació. A l´estiu, l´afluència de públic i la coexistència amb el festival el fan anar de bòlit. Per això, un dels reptes que té entre cella i cella és que la gent descobreixi que, més enllà del festival, Cap Roig és un jardí botànic que val la pena descobrir. I, sobretot, li agradaria que fos més conegut pel públic català i espanyol, ja que bona part dels turistes que el visiten són estrangers. «A vegades, ens costa valorar el que tenim al costat de casa. El Baix Empordà és com una petita Toscana i realment no sabem el que tenim», assenyala.



Família Cartier · Procedents de: França

«Havíem llegit un article en francès i vam trobar moltes referències a Internet»

Aquesta família francesa, que passa uns dies de vacances en un apartament de Calella, sabia molt bé el que buscava. Apassionats de la botànica, van llegir un article en francès sobre els Jardins de Cap Roig i tot seguit van trobar nombroses referències a Internet. Per això, no han dubtat a posar-hi els peus: «És preciós i a més un bon lloc per venir amb les criatures, perquè és molt segur i està tot molt ben protegit», expliquen. En el seu cas, no sabien que als Jardins s´hi feia un festival fins que han arribat aquí: «Cada nit podem sentir la música des de l´apartament», expliquen, sense que això els molesti.



Magali, Benoit, Tom i Camille · Procedents de: França

«Hem vingut perquè ens agrada molt la natura. Farem un pícnic i després a la platja»

Acaben d´arribar –s´allotgen en un càmping de Calella– i s´ho miren tot amb curiositat, sobretot en Tom i la Camille, els més petits. Van preparats per fer front a la calor i, segons explica la Magali, han vingut perquè els agrada molt la natura. Per tal d´aprofitar el dia al màxim, aquesta família francesa dinarà de pícnic i a la tarda aniran a la platja. «Fa molta calor, per això hem preferit aviat al matí», assenyala la Magali.



Alfonso i Manuela · Procedents de: Navarra

«Des de la platja del Golfet vam veure el camí de ronda que arribava fins aquí»

Alfonso i Manuela Arribas, pare i filla, visiten els Jardins amb la resta de família. Malgrat que són de Tudela (Navarra), fa anys que passen les vacances per la Costa Brava, i aquest any estan a Calella. Havien sentit a parlar dels jardins pel festival però de fet els van descobrir una mica per casualitat, fent el camí de ronda. Tot i la calor que feia ahir, van pujar a peu des de Calella fins als jardins. L´esforç, però, va valer la pena: «De seguida hem vist que feia bona pinta... i sort, perquè després de tota la caminada, només hagués faltat que no estigués bé!», diu Alfonso. El proper repte que es plantegen serà continuar a peu fins a la platja de Castell.