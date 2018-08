Més litúrgia que màgia en una nit d'estrena

El Festival Castell de Peralada va estrenar dilluns una de les seves grans apostes per a l´edició d´aquest any, l´òpera La flauta màgica, de Mozart, produïda pel mateix certamen i dirigida pel dramaturg Oriol Broggi en el seu debut en la lírica. Un muntatge estèticament minimalista –buscant l´essència, molt en la línia del que acostuma a fer Broggi en el teatre–, que semblava apostar més per la litúrgia que per la màgia que es desprenen de l´òpera, i en el qual van destacar de manera important els cantants. De fet, les principals ovacions de la nit d´estrena van ser per a alguns dels intèrprets: el tenor Adrian Ërod, que va connectar de seguida amb el públic amb el personatge còmic de Papageno; la soprano Kathryn Lewek, una espectacular Reina de la Nit que va superar amb nota un paper amb una considerable dificultat tècnica i el baix Andreas Bauer, que va oferir un molt potent Sarastro.

També van ser molt ovacionats la soprano Olga Kulchynska (Pamina), Liparit Avetisyan (Tamino), els sacerdots Gerard Farreras i Vicenç Esteve Madrid i Les tres dames: Anaïs Constans, Mercedes Gancedo i Anna Alàs. En el muntatge, amb direcció musical de Joan Pons i la participació de l´Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu, també hi intervé l´actor Lluís Soler, que resumeix en català alguns diàlegs de l´original alemany per facilitar el seguiment de la trama.

Les dues funcions han estat dedicades a la memòria de César López Rosell, periodista cultural recentment desaparegut.