«Els de Vic solem venir a la platja a la Costa Brava»

Com és que ha vingut a la Costa Brava?

Com que avui no treballo he decidit venir a la platja amb la família, i res, ara m'estan fent una entrevista! [Riu] He vingut a aquesta platja perquè m'han dit que és molt tranquil·la i no hi ha tant de «guiri», i quan vens amb la família això sempre s'agraeix.

Solen venir a Sant Feliu des de Vic?

En realitat, els de Vic solen venir a la Costa Brava, tot i que sovint van a Platja d'Aro o a Palamós... sí, a Palamós també s'hi va molt.

Venen sovint?

Sí, la veritat és que vinc sovint. Vaig tocant diferents platges, de vegades Sant Feliu, de vegades vaig a s'Agaró, Tossa de Mar, moltes vegades a Lloret... però aquesta m'agrada perquè és més tranquil·la, la veritat.

Quina és la seva platja preferida?

Per tranquil·litat, Sant Feliu; si busco algun lloc on hi ha més enrenou i xivarri, m'agrada Lloret de Mar.

I de festa, venen?

Sí. Per festa on surto més és a Lloret també.

Ha dit que venien amb la família. Venen amb nens?

Tinc germans, però són a casa. No solem venir amb ells perquè els nanos encara són petits. Avui he vingut amb la meva família de Bèlgica, aprofitant que són per aquí.