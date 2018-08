«Pensàvem que seria tranquil, però estava ple de joves»

Com han vingut a parar de vacances a la Costa Brava?

Acabem d'arribar, és el nostre tercer dia. Hem vingut per quedar-nos dues setmanes i ens allotgem en un hotel d'aquí Lloret. No havíem estat mai a Espanya i havíem sentit que és un lloc amb moltes platges, i per això vam decidir venir.

I s'han complert les expectatives?

Sí, i tant. De fet, no havíem tingut temps d'imaginar-nos gaire res, o sigui que tot ens ha sorprès i agradat molt.

Quins plans tenen per vacances?

No hem pensat gaire res, la veritat. Demà volem anar a Barcelona, però la resta de temps volem anar a la platja i a ballar. Ah, i prendre el sol per posar-nos morens.

Han provat la gastronomia catalana?

Sí. Sobretot la paella i el peix. El vi encara no, tot i que ens han dit que és bo i el volem provar.

La Costa Brava és cara?

No, està bé. No és pas més car que a la resta d'Europa.

La gent és amable?

Bé, aquesta potser és la principal decepció que ens hem emportat: ens pensàvem que seria un lloc tranquil, però està ple de joves i a vegades et dona la sensació que envaeixen el teu espai personal! És una mica agobiant.

Malgrat això, els quedaran ganes de tornar més endavant?

Pot ser, perquè no? Però la propera vegada ens agradaria anar a Barcelona. Ara farem un tastet i esperem que ens agradi per poder tornar més dies en el futur.