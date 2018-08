Tomàs Molina serà el pregoner de les festes de l'Escala

Tomàs Molina serà l'encarregat de pronunciar el pregó de la Festa Major de l'Escala, que començarà el proper 31 d'agost i omplirà el poble d'activitats per a totes les edats fins al 4 de setembre. La intervenció del meteoròleg anirà seguida d'un homenatge al Club Nàutic l'Escala amb motiu del seu 50è aniversari, per continuar amb una botifarrada i anxovada popular.

La programació de les festes de l'Escala d'Enguany segueix la línia de l'any passat, amb alguna novetat destacada, com la decisió de recuperar el ball de nit. Una altra novetat serà que, després de l'èxit de l'any passat, s'allargarà l'horari de la Tirolina Salada, que sobrevola la Platja des de la casa del Gavià fins a la Riba. Aquest any es podrà gaudir d'aquesta activitat de 10.30 a 14 h, al matí, i de 15.30 a 18 h, a la tarda.

La Comissió de Festes ha decidit renovar aquest any el logotip de l'entitat, en què les anxoves passen a ser protagonistes. El nou símbol de l'entitat, dissenyat per Roser Bona, està format per un grup d'anxoves enganxades a un fil, com si fossin les típiques banderetes de festa. La dissenyadora del nou logotip ha estat també l'encarregada de dibuixar el cartell de festes.