Melodies italianes de veu trencada

Josep Capdevila Querol, més conegut com a Sergio Dalma, ja es va familiaritzar amb la música italiana des de ben petit, un bagatge clau per convertir-se en un referent en el panorama musical del país. Entonant clàssics italians sota una veu intensa i trencada, Dalma va aterrar al Festival de Cap Roig dimecres al vespre oferint un repertori àmpliament seguit pels espectadors. Durant la nit no va caure gota de pluja fins al final, en el que un petit ruixat va ser el taló de fons de l'espectacle.

Sergio Dalma va arribar molt puntual a la cita als Jardins de Cap Roig, on les grades estaven totalment plenes. El seguiment del públic va ser molt notori al llarg de la nit, començant amb l'entrega d'una rosa amb Solo tú. Dalma va fer un breu discurs reflexionant sobre la immediatesa del nostre ritme de vida i la dependència de les xarxes socials: «Pertanyem a una generació de gent al carrer, on jugàvem i ens enamoràvem sense estar sota la pressió de tenir wi-fi», va recordar. A continuació, mostrant una ràdio antiga sobre l'escenari, va introduir el fil conductor del concert: la música italiana clàssica revifada per la seva veu trencada, contingut dels discos Via Dalma.

La veu masculina de Dalma, però, no va ser l'única que es va poder escoltar sobre l'escenari. Alicia Araque, al micròfon i a la percussió, va ser protagonista en nombroses ocasions, per exemple interpretant Sábado por la tarde en forma de duet o Sólo para ti en solitari. Apareixent al bell mig de les grades, Dalma també es va animar a interactuar en primera persona amb els espectadors, que li feien fotos i l'aclamaven amb els braços oberts mentre la melodia no s'aturava. Amb Yo no te pido la luna, va començar a plovisquejar sobre Cap Roig, tel d'aigua que va convertir-se en la cortina que va tancar la vetllada de dues hores de durada.