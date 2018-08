El Palau d'Esports de Platja d'Aro acull diumenge la sisena edició del Firafan

Platja d'Aro viurà diumenge la sisena edició del Firafan, que se celebrarà al Palau d'Esports i Congressos des de les onze del matí fins a les nou del vespre. Segons recorda l'Ajuntament, es tracta d'una proposta original de compra i venda de col·leccionisme de productes relacionats amb el cinema, les sèries de televisió i d'animació, el còmic, la literatura fantàstica i de ciència ficció, la música i els videojocs, així com tot el marxandatge que envolta aquests mons: joguines, figures, peces de roba, pòsters, il·lustracions o objectes de culte i disseny. La fira està organitzada per l'entitat local Associació Arocinema amb la col·laboració del consistori.

El Firafan farà enguany un salt important, ja que passarà de situar-se als passadissos superiors del Palau d'Esports a ocupar tota la pista central, on es disposaran 35 estands i 170 metres lineals destinats a la promoció de la cultura popular. A més de les parades per comprar material, en aquesta ocasió també s'organitzaran dos tallers gratuïts de dibuix per als més petits: un dedicat al manga, a càrrec de Marisa Martínez, i l'altre al kawaii, a càrrec de Kawaii Parody. Com en edicions anteriors, també hi haurà espais de dinamització de jocs de taula i videojocs clàssics perquè en puguin gaudir públics de totes les edats.