El Poemestiu homenatja Montserrat Oriol

El festival Poemestiu, que des de fa vuit anys promou la poesia a diferents pobles de l'Alt Empordà, va finalitzar dimecres amb una sessió molt especial a Darnius, un dels punts neuràlgics del festival i on es va recordar la poetessa local Montserrat Oriol, una de les seves principals col·laboradores, desapareguda el passat mes de juny.

El Poemestiu d'aquest any ha ofert recitals de poesia en català a Navata, Figueres i el celler la Vinyeta, de Mollet de Peralada, on dissabte passat es van entregar els premis Poemestiu d'aquesta edició. Durant la vetllada es van poder escoltar les poesies finalistes entre vinyes.



Premi Montserrat Oriol

A partir de l'any que ve, un d'aquests premis passarà a dir-se Premi Montserrat Oriol, però en aquesta edició el festival ha volgut agrair el suport dels mitjans que s'han fet ressò del festival durant els seus vuit anys d'existència, entre els quals es troba Diari de Girona.

Malgrat que l'art convidada d'aquesta edició ha estat la dansa -com anteriorment havien estat, per exemple, la pintura o la fotografia-, amb actuacions a la Vinyeta i a Figueres-, en el cas del darrer recital, el de Darnius, la poesia va compartir protagonisme amb la música de Ca Vell. La pluja va impedir celebrar el recital a l'aire lliure, tal com es fa tradicionalment, i va obligar a traslladar-lo a la sala La Concòrdia, però no va restar emotivitat a l'acte.

El director del festival, Daniel Ruiz-Trillo, va tenir un sentit record per a Montserrat Oriol, tot recordant com de seguida es va implicar en l'organització del festival. «Des de l'any 2011, quan vam començar, va ser una gran col·laboradora, primer amb el seu Panda, abans que jo em tragués el carnet... i Déu n'hi do com anava de ràpid», va explicar, entre rialles. Després de les actuacions musicals i del recital dels poetes participants, que van donar a conèixer les seves pròpies creacions, un grup de noies del poble van pujar a llegir les composicions de Montserrat Oriol.