Fans de Hans Zimmer i John Williams

El repertori que Carles & Sofia tocaran a Sant Pere de Rodes inclou una selecció de bandes sonores de cine. Per a Cabruja, aquesta és «la música clàssica del segle XXI». El repertori ha estat escollit perquè és una manera d'arribar a un públic més ampli. «La gent té un vincle molt directe amb la música del cinema, molt emocional. Hi ha gent que necessita imaginar-se la història per veure quin sentiment desprèn aquella música i el cinema et dona això», analitza Lama. D'entre els compositors escollits, el músic es reconeix amb «un friki d' Star Wars» i donaria l'Oscar a John Williams. La seva parella, en canvi, es queda amb l'obra completa de Hans Zimmer.