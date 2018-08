Quatre de les millors rutes per fer en moto a Girona

La Costa Brava, les seves corbes i els seus penya-segats són una referència obligada en el GPS de qualsevol amant de les motos. Però no tot passa per la costa, sinó que l´interior de les comarques gironines i les seves muntanyes també ofereixen recorreguts interessants per recórrer sobre dues rodes. I malgrat que poden existir tantes rutes com motoristes, en aquest reportatge es proposen quatre dels itineraris més populars de les comarques gironines: dos de costa -la carretera entre Sant Feliu i Tossa i tota la zona del cap de Creus- i dos d´interior: una volta al massís de les Gavarres i un recorregut fins als volcans d´Olot. En tots els casos, el punt de sortida i d´arribada és Girona.

RUTA 1

De Tossa a Sant Feliu de Guíxols

Coneguda com la «carretera dels mil revolts», la GI 682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols consta de poc més de 21 quilòmetres de corbes i vistes espectaculars sobre el mar i les cales de la Costa Brava, fet que l´ha convertit en una de les més populars per als motoristes de tot Catalunya. Això fa que acostumi a estar molt transitada, sobretot a l´estiu, però tot i això val la pena. Una opció és fer-la a primera hora del matí, abans que s´ompli d´estiuejants, gironins i turistes en direcció a la platja. A més, s´hi poden trobar diversos miradors per descobrir bones panoràmiques de la Costa Brava, en el punt on s´encreuen les comarques de la Selva i el Baix Empordà.

Sortint de Girona es pot fer una ruta circular, passant per Vidreres fins arribar a Tossa. Si es té temps, val la pena aturar-s´hi i gaudir de la seva Vila Vella i els paisatges que van immortalitzar Ava Gardner i Pandora i l´holandès errant. Un cop a Sant Feliu es pot visitar l´Espai Thyssen o el Monestir, i, si cal, deixar per un altre dia la Via Ferrata o les altres activitats nàutiques que s´hi poden fer. La tornada a Girona es pot fer per la C-35, passant per Llagostera i Cassà de la Selva.

RUTA 2

Per la costa agrest del cap de Creus

L´Alt Empordà, terra d´inspiració per a genis com Salvador Dalí o Ferran Adrià, té innombrables atractius, i un d´ells és el seu paisatge. Per això, les corbes que recorren el cap de Creus i s´enfilen fins a França es converteixen en un recorregut d´allò més atractiu per a qualsevol motorista. Sortint de Girona, la primera parada és Roses, per enfilar tot seguit cap a Cadaqués -parant en algun dels miradors des d´on es pot veure tota la badia-. Deixant enrere el paisatge blanc i blau de Cadaqués, i amb una parada opcional a Portlligat, es pot arribar fàcilment fins al far del cap de Creus, el més oriental de la península Ibèrica. Des d´allà la ruta segueix cap al Port de la Selva, petita vila tan blanca com Cadaqués però molt més tranquil·la, i des d´allà agafar la Gi-612 en direcció Llançà, Colera i Portbou, últim poble abans d´arribar a França. L´aventura, però, no acaba allà, sinó que val la pena fer una incursió fins a França. Sense abandonar la carretera de la costa es pot arribar fins a Colliure, punt de peregrinatge dels devots d´Antonio Machado. Abans de tornar cap a casa, es pot parar a Ceret i visitar el seu Museu d´Art.

RUTA 3

La ruta de les Gavarres

Entre Girona i la Costa Brava, el massís de les Gavarres està considerat Espai d'Interès Natural i és un dels pulmons verds de les comarques gironins. Una bona ruta per gaudir d´aquest entorn natural és la que surt de Girona i arriba fins al santuari d´Els Àngels -on milers de gironins pugen cada any també a peu i en bicicleta-, i des d´on es pot veure una bona panoràmica de l´Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Des d´allà, i passant per Madremanya, es pot arribar fins a Monells, poblet medieval que no ha estat masegat pel turisme. Si es vol, es pot aprofitar per fer una visita a la vila ceramista de la Bisbal, i, si no, la ruta continua per Sant Sadurní de l´Heura, des d´on es pot pujar fins a Santa Pellaia, on hi ha unes bones vistes del massís, abans de tornar a Girona passant per Cassà de la Selva.

RUTA 4

El Pla de l´Estany i la Garrotxa

Molt menys massificats que la Costa Brava, els paisatges del Pla de l´Estany i la Garrotxa també són espectaculars per ser recorreguts sobre dues rodes. Una bona opció pot ser començar pot ser la Vall del Llémena -Sant Gregori, Sant Martí, Sant Aniol de Finestres- i enfilar cap a la Garrotxa parant al mirador de Puig Rodó, un punt privilegiat per veure tota la zona volcànica de la comarca. Des d´allà, es pot anar fins al volcà Croscat, un dels més coneguts, situat entre Santa Pau i Olot. Després de visitar la capital de la Garrotxa, el recorregut continua cap a la cinglera de Castellfollit de la Roca. Des d´allà, una parada imprescindible és la vila medieval de Besalú, on cal visitar el pont romànic, la sinagoga, les seves esglésies i, en general, perdre´s per qualsevol dels seus carrerons. Tot seguit es pot pujar al santuari de la Mare de Déu del Mont, des d´on es poden admirar les vistes de l´Alta Garrotxa, abans d´aturar-se a les coves de Serinyà. La darrera parada abans de tornar a Girona serà Banyoles, on és imprescindible vorejar el seu estany -o com a mínim una part-.