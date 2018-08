Pals reivindica la catalanitat de Colom

La vila de Pals va viure ahir la seva cinquena Jornada Colombina, organitzada pel Cercle Català d'Història i que té com a objectiu continuar reivindicant el municipi com a lloc de sortida de l'expedició de Cristòfor Colom cap a Amèrica. La jornada va incloure una recreació històrica de la tornada de Colom a Pals, així com de la benedicció dels mariners i el mateix explorador a l'església de Sant Pere. També van tenir lloc diverses conferències, un taller infantil d'arnés de cavallers i, a partir de mitjanit, una ruta nocturna teatralitzada pels carrers del municipi.

A les sis de la tarda, la comitiva va sortir del pavelló poliesportiu per anar fins a Ca la Pruna, l'ajuntament -on es trobaven els Virreis de Catalunya, el compte d'Empúries i la seva consort-, i es va representar la rebuda oficial davant les autoritats d'un Cristòfor Colom recentment arribat de les Índies. El seguici va continuar cap a l'església de Sant Pere, on es va fer la benedicció dels mariners i l'ofrena tradicional a la mare de Déu amb un acompanyament musical. Un cop acabada la benedicció, la comitiva del compte d'Empúries i l'almirall Colom, formada per tots els seus homes, es van dirigir cap a la Ca la Pruna, on van començar les conferències.

Durant la trobada es va presentar noves proves que situen Pals com el lloc de partida de Colom, que ja es van avançar el passat mes de juliol en el 56è Congrés Internacional d'Americanistes celebrat a la Universitat de Salamanca. Els resultats es van presentar en les conferències del president del Cercle Català d'Història, Joaquim Ullan, i la cap de recerca, Eva Sans. També estava prevista l'assistència de l'historiador local de Pals Narcís Subirana. A més, segons indiquen els organitzadors, aquest any s'han commemorat els 525 anys de la tornada del primer viatge a Catalunya, a Barcelona i a Pals.