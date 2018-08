El 24è Concurs Fotogràfic de Focs i Festes premia les millors imatges de Blanes

Els fotògrafs Domingo Fernández, David Bou i Xavier Xauvet van recollir respectivament dissabte els premis en la categoria de Festa Major, Focs Artificials i Correfoc del 24è Concurs Fotogràfic de Focs i Festes de Blanes. L'acte d'entrega es va fer a l'emblemàtica Casa Saladrigas, on es va inaugurar també l'exposició que allotja les obres guanyadores i finalistes, així com una selecció de les que han participat en les tres categories. Van encapçaplar la proclamació l'alcalde accidental de Blanes, Blai Vinaixa, acompanyat del president de l'AFIC, Joan Laguna. Van assistir-hi regidors de l'Ajuntament, membres de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, participants al concurs, amics i familiars dels guardonats. La mostra es podrà visitar de dimarts a dissabte fins el 8 de setembre.

El 24è Concurs Fotogràfic Focs i Festes de Blanes ha comptat amb la participació d'un total de 133 treballs presentats per 28 fotògrafs sumant les tres categories, procedents de Blanes, Sant Hilari, Malgrat, Sabadell, Palafolls, Tordera i Lloret. D'entre totes tres modalitats, on hi ha hagut més instantànies a concurs ha estat en la de Focs Artificials, amb 69. Per la seva banda, en la temàtica d'actes de la Festa Major n'hi ha hagut 33, i en el Correfoc se n'han presentat 31.