Svetlana Zakharova estrena el ballet «Amore» a Peralada

La ballarina russa Svetlana Zakharova arriba avui per primera vegada al Festival Castell de Peralada acompanyada per algunes de les estrelles del Bolxoi, teatre on és la primera ballarina, a més de ser l'estrella del Ballet del Teatro alla Scala. Segons el Festival, Zakharova engrandeix tot allò que balla. Per això, molts coreògrafs s'afanen per treballar amb ella, ja que són conscients que la seva creació quedarà amplificada quan sigui interpretada per l'estrella russa del moment.

Zakharova va crear Amore amb la idea de fer un gran projecte on pogués interpretar diferents tipus de coreografia en tres ballets diferents. Els tres ballets que formen l'espectacle tenen en comú que parlen de l'amor. Segons el Festival, aquesta serà la nit perfecta per enamorar-se d'aquesta estrella indiscutible i del seu Amore.