Música damunt les barques de Dalí al Cap de Creus

Escoltar la remor d'una guitarra als peus d'un penya-segat del cap de Creus, sobre una barca de Salvador Dalí i amb una copa de cava rosat a la mà. El Galacústic és un cicle de concerts que ofereix, des de l'any passat, la possibilitat de passar una tarda d'aquesta manera tan original. Després de l'èxit de l'edició passada, en què es van programar fins a 19 concerts, aquest any s'han doblat les actuacions i se n'han programat 40, que es converteixen, al final, en una nova experiència per al públic però també pels artistes. «Em recorda quan era jove, anava d'excursió i tocava a l'autobús, perquè tot es movia», reia el músic Eduard Iniesta en la seva actuació el dilluns 6 d'agost. La sortida és, a més, una vivència daliniana que apropa el participant al món del pintor figuerenc.

Més enllà de les seves obres i pintures, Dalí va ser un gran enamorat de Cadaqués. Encara queda per escrit a la façana de l'històric hotel La Residència, sobre les fotografies del geni empordanès, la seva declaració d'amor a l'indret recollida a La vida secreta de Salvador Dalí: «I vull tornar al lloc més bonic del món, a Cadaqués». La badia de Port Lligat, als peus de la Casa-Museu Salvador Dalí, és el punt de partida de l'excursió, a bord de dues de les tres barques del pintor: la Gala i la Galeta. La tercera embarcació es troba exposada dins la Casa-Museu i no està operativa.

Cada concert està concebut en un format íntim, de fins a 30 persones. Depenent del nombre de reserves se surt només amb la Gala o s'hi afegeixen altres barques, fins a un màxim de tres. L'expedició surt de la badia de Port Lligat per explorar, des de l'aigua, la costa del Cap de Creus amb el mar salvatge impactant contra les seves roques escarpades i els pins creixent dalt dels cims dels penya-segats. I així, després de fer una volta, s'arriba a l'escenari del concert, sempre dins el paratge natural. Si hi ha sort i el mar està en calma, es podrà arribar a la cova de l'Infern, indret immillorable tant per la llum tènue que entra de l'exterior, com per l'acústica, que contempla l'experiència.

L'estat del mar no va permetre que l'actuació d'Eduard Iniesta es pogués celebrar en aquest paratge, però l'expedició va navegar per la Punta de s'Alqueria i el Cap d'en Roig fins a la badia de Guillola i va amarrar a es Jonquet. Tot i no tenir la mateixa acústica -en ser un lloc obert el so marxava- el paratge desprenia un aire empordanès i amb una olor de sal perfecte per acollir una actuació de música «molt mediterrània», tal com el mateix Iniesta va descriure. L'artista és expert en instruments de doble corda mediterrània, després d'haver viatjat per països de totes les ribes d'aquest mar. A més d'oferir peces de guitarra clàssica va mostrar també un tastet d'aquesta faceta, amb un parell de temes de bouzouki, instrument originari de Grècia i molt característic de la música rebetiko del país hel·lènic. Una actuació conjunta amb el percussionista ètnic Antonio Sánchez, que va mostrar un reguitzell de curiosos instruments, i maridada pels caves dels cellers Espelt, especialment pel cava rosat, elixir preferit de Dalí i Gala, que, segons expliquen, a casa seva es «bevia com l'aigua».