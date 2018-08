Aquests dos joves francesos passegen per Empuriabrava carregant motxilles i amb un refresc en mà. No estan exactament de vacances, sinó que la Lila té l'esperança de trobar aquí una feina per passar-hi una temporada. En Basil, amb qui són amics des de fa temps, l'acompanya. A part de francès i anglès, tots dos parlen una mica de castellà.



Què els ha dut de vacances a la Costa Brava?

Lila: En realitat m'agradaria trobar feina en algun restaurant de per aquí, o sigui que he decidit venir una setmana per repartir currículums per Empuriabrava, Roses i els pobles del voltant. Després tornaré a casa i espero que em truquin. Si fos així, tornaria. En Basil, amb qui ens coneixem des de l'escola, m'acompanya perquè volia conèixer Espanya amb pocs diners. Li agrada el mar i per això va pensar que era una bona destinació. Vam arribar ahir i aquesta nit hem dormit a la platja.

Tenen previst dormir cada dia a la platja?

No... de fet, no tenim cap pla en concret. Estem oberts a qualsevol possibilitat, però no ens fa res dormir a la platja alguna nit.

Com van arribar fins a Empuriabrava?

Fent autoestop. I de fet, la idea és continuar movent-nos per aquí en autoestop o en transport barat, per exemple en autobús o en tren.

Quins plans tenen per aquests dies?

Bàsicament, repartir tants currículums com sigui possible. Des d'Empuriabrava tenim previst anar fins a Roses i, des d'allà, a algun altre poble on puguem arribar. Potser Cadaqués.

Què els sembla Empuriabrava, de moment?

Molt turístic... està ple de francesos! [riuen].

És la primera vegada que venen?

Lila: Jo ja hi havia estat fa cinc o sis anys amb els meus pares, i és clar, el pla era diferent. De tota manera, recordo que vaig tenir la mateixa impressió que ara: que era un lloc molt turístic i que estava ple de francesos. Però això és, precisament, el que fa que sigui un bon lloc per buscar feina. Per això he tornat, i espero tenir sort!