L'efecte «cúpula» de Portbou

El primer senyal que ens endinsem en un lloc únic es produeix en ruta o sobre les vies del tren limítrofes. La ràdio, els mòbils, deixen de funcionar, i quan tornen a fer-ho, en breus cacofonies, s'escolten veus en francès, català i castellà. Apartat de la bullícia urbana, allunyat d'aquelles platges de la Costa Brava que comparteixen sorra i mar amb centres comercials, el camí d'arribada a Portbou serpenteja entre les muntanyes, deixant entreveure el centelleig del sol sobre el mar i la calitja matinal. Entre el passatge del tren se senten els «oh!» de sorpresa cada vegada que un mar de somni apareix entre la sèrie de penya-segats abruptes. Fa olor de salitre i, per moments, és com si pressionéssim contra el nas fulles de romaní i menta.

El primer punt d'ancoratge, l'Estació Internacional de Ferrocarril de Portbou, sorprèn no només per trobar-se enclavada entre les muntanyes, sinó per la seva arquitectura, especialment per la seva marquesina de cristall i ferro, pròpia d'un passat on els edificis es construïen pensats per durar tota l'eternitat. No per res al seu arquitecte, Joan Torres i Guardiola, se'l coneixia com l'Eifel català.

Les seves parets exhalen història. En un passat recent, l'Estació Internacional ho era tot. Era el nucli més viu del poble, comptant amb el fet que gairebé tota la població treballava als trens o a la duana. Quan la duana va desaparèixer i la feina es va esgotar, la gent va emigrar cap a altres ciutats i tot Portbou va quedar ancorat en el temps. El testimoni que en queda és l'actual estació, on els trens que paren són cada vegada més escassos. Suplantat pel TAV, que no passa per Portbou sinó per Figueres, van desaparèixer el Talgo Mare Nostrum i l'Estel Costa Brava que unien Espanya amb França; reclam quotidià d'una ciutat que ha perdut l'esperança de tornar a ser aquell eix ferroviari del passat.

Portbou, l'últim municipi català abans de França, és frontera i com tota la frontera està carregada de contrastos. A l'estació, un grup de policies demana documentació. Entre els turistes amb ombrel·les detenen un jove africà de salut deteriorada que sembla estar a punt de desmaiar-se, a qui acompanyen a les dependències policials. Des de fa un temps, a causa de la immigració il·legal que desborda tot Europa -en comptagotes, per tren, colant-se en els camions de càrrega o fins i tot caminant entre els vells passos de frontera per on escapaven els republicans- han anat arribant immigrants que fugen de la guerra i la pobresa.

El nucli antic, just a sota l'estació, genera un altre tipus de contrastos: de l'actual poble turístic al Portbou del passat, aquell pas de muntanya que va ser punt de sortida del més mig milió de republicans que van creuar la frontera durant la Guerra Civil. Com la dels jueus que escapaven de l'holocaust, com la dels refugiats moderns. Fins a Portbou va arribar, escapant dels nazis i de la França ocupada, un dels més distingits pensadors del segle XX, Walter Benjamin.

D'aquell passat de cremor totalitària ens arriba l'aura encantada d'edificis de façanes sorprenents, com les de la mateixa Rambla, sota l'ombra dels seus arbres; aquella idea de temps aturat, de veïns que maten les hores conversant a les places, d'un poble mediterrani on abans de les deu del matí amb prou feines hi ha moviment.

El pas pel carrer del Mercat ens porta directe a l'antiga plaça firal de Portbou. Al mercat només hi queda una parada de peixateria i una carnisseria. Segons explica en Narcís, amo de la peixateria, «el mercat ha estat marcat els últims anys per l'escassetat. Aquest estiu la temporada va molt fluixa, gairebé no hi ha turistes».

«He vingut fins a Portbou per la seva història i m'he quedat fascinat», comenta Joan Pujolàs, turista amb residència a Barcelona que arriba al mercat buscant les ratlles, la proximitat de les quals a les platges ha estat protagonista als diaris. «Es barreja tot: història, mar, gastronomia, convertint Portbou en un lloc únic», assegura Pujolàs.



El camí de ronda

La platja immediata a la Rambla és la platja Gran, d'aigües tranquil·les fins i tot a l'hivern, sota l'assot de la tramuntana, segons asseguren els seus pobladors. Allà els turistes obtenen la típica postal mediterrània: el mar en calma, les barcasses al port. Completen l'escenari les terrasses amb les seves ofertes de paelles, els llocs de tabac a la seva avinguda principal i el seu etern agost amb els turistes francesos que aprofiten els baixos impostos.

Les embarcacions que es veuen són de curta eslora, a motor o vela. Al costat del Port Marítim, Trino Martínez, l'alcalde en funcions, comenta que no reben grans navilis, més enllà d'un vaixell que surt de França amb unes seixanta persones que passen el dia al poble per tornar a la nit.

«No ens imaginem que el dia de demà puguin venir creuers com en altres punts de la Costa Brava o la mateixa Barcelona. No tenim la capacitat ni la infraestructura necessàries; a més, no crec que la població estigués d'acord en afavorir un turisme de masses», indica.

Des de la platja Gran es pot agafar el camí de ronda cap al nord i fer un breu recorregut, primer fins a platja Petita i després fins a arribar a cala de les Tres Platgetes, a pocs metres de la primera. El recorregut inclou un camí en mal estat on moltes vegades els passos són simples taulons o les baranes ferros retorçats i oxidats que no treuen encant al passeig. A la cala Tres Platgetes un grup de turistes ha passat la nit en una tenda. Per l'onada de calor han dormit a la fresca, on encara resten, immòbils, vestits, amb les seves pertinences envoltant la tenda com les restes d'un naufragi.

La vista és única. L'aigua, d'un to entre el maragda i el blau, és tan trasparent que pot veure's el fons a gran profunditat. Una altra espurna de modernitat: fins i tot en aquesta zona apartada i fronterera han arribat els llaços grocs del procés sobiranista per la llibertat dels seus líders a la presó. Al final de la platja, un búnquer franquista.

Abans d'arribar a la següent cala hi ha una sèrie d'entrades del mar en la roca que, a l'estiu, serveixen com a piscines naturals. Una d'elles és la que precedeix Cova de les Rates. En Jaume, pescador de la zona, prova sort des de la riba rocosa de l'entrada a la cova. Assegura que se li ha fet tard, avui, i que la millor pesca és de matinada. «No sé si hi haurà sort, fa molta calor i d'aquí a una mica no es podrà estar sobre les pedres», assenyala.

La següent platja és la platja del Pi, amb el cap de Portbou de fons. És un deliciós i senzill recorregut d'una mica més d'un quilòmetre per la vora d'un paisatge agrest i captivador, caracteritzat per una roca de color negre i gris. La platja del Pi sol convertir-se en platja nudista, on la nuesa d'uns pocs visitants enfronta la muntanya i un mar que en aquell racó es torna turquesa. Més enllà hi ha cala les Freses i la Cova del Pirata.



La cúpula

De nou al nucli antic,el periodista torna a tenir la sensació d'estar immers en aquella famosa història de Stephen King titulada La Cúpula, on un poble és aïllat per una barrera invisible. Ja no només és la falta de senyal o les cacofonies de la ràdio, sinó la sensació plaent d'estar en un altre món. Que les presses i els horaris no poden atrapar-nos.

La cúpula a Portbou ha funcionat molts cops de forma inversa, fent fora els seus pobladors, impossibilitant el retorn. Aquesta pressió s'ha degut, durant anys, a la caiguda del pas de trens per l'estació. Trino Martínez recorda el temps en què a l'estació hi arribava un comboi rere l'altre. «El tren sempre va ser el nucli de Portbou; i a mesura que va anar decaient la població va copiar el seu desastre, quedant aïllada. Recordo quan anava al col·legi, fa quaranta anys, que érem més de trenta alumnes per classe. Avui posem junts diversos graus en una mateixa aula per falta d'alumnes», explica.

Martínez, com altres veïns, dona fe de la caiguda del nombre de turistes aquesta temporada. L'alcalde ho atribueix a factors aliens. «Hi ha hagut, del costat francès, una llarguíssima vaga ferroviària que va durar mesos. Molt del nostre turisme arriba en tren. Suposo que gran part dels visitants de sempre s'ho va pensar dues vegades abans de veure's atrapats per la vaga», diu.

L'efecte «cúpula» de Portbou no té per què ser desagradable. Molts dels seus habitants fins i tot ho agraeixen i una gran part del seu turisme arriba fins aquest punt de frontera a la seva recerca. «Imagineu que, per un designi polític, el TAV arribés a Portbou. Llavors això es convertiria en una altra cosa, perdríem la qualitat de poble que té, d'espai tranquil, aïllat, que tant agrada. Es convertiria en una ciutat turística a l'estil de Benidorm i això no ho volem ni somiat», assegura Jesús, veí de Portbou des de fa més de cinquanta anys.



Benjamin

El passat va i ve a Portbou com les seves marees. De nou una façana, un dels cartells del camí de Benjamin, ens envia a èpoques remotes. El pas de Walter Benjamin per la població va tenir una durada de poc més de 12 hores. El seu llegat, tanmateix, arriba fins al present carregat de llegenda i misteri.

El pensador jueu alemany va arribar el 26 de setembre de 1940, va creuar la frontera francoespanyola fugint del nazisme amb la intenció d'arribar a Portugal i embarcar cap a Amèrica, però va morir a Portbou, en el que aquells dies s'anomenava hotel França. Haurien d'estar esgotats, després del trajecte, Benjamin i el grup que l'acompanyava. I més si es té en compte la deteriorada salut del primer. La policia els havia interceptat i els tenia vigilats. L'endemà serien deportats. Aquest és l'inici de la llegenda.

Teresa Puig Garbí, de l'oficina de turisme, diu que molta gent arriba al poble per conèixer la història del pensador alemany. «Benjamin em fa guanyar el sou tot l'any, tothom pregunta per ell, ja siguin turistes, historiadors de tot el món o molts jueus que vénen a conèixer la seva història», explica.

«És cert que a l'edifici on hi havia l'hotel França, on es va allotjar, només hi ha una placa commemorativa» assenyala la Teresa en referència a l'edifici la façana del qual està igual malgrat el pas del temps, encara que a la seva primera planta hi hagi una entrada de garatge. «Molta gent fa el camí al cementiri. Pensa que la seva tomba va romandre sense nom durant anys al costat de la d'una família de la zona. I que després algú va posar en bolígraf Benjamin per indicar on estava el cos. Hi ha hagut, en els últims anys, una important revaloració de la seva història, un acostament», explica. D'allà es pot anar al Memorial Walter Benjamin sobre el pujol del cementiri i l'obra commemorativa de l'artista Dani Karavan.

La pujada és empinada però val la pena. Al cim, l'obra de Karavan combina els rastres del passat, la memòria i l'exili amb la possibilitat d'un futur renovat. «En una situació sense sortida no tinc més opció que posar-hi fi. Serà en un petit poble dels Pirineus on ningú em coneix on la meva vida s'acabarà» diu l'última carta de Benjamin.

El dia s'acaba. Els turistes aprofiten la fresca per ocupar les terrasses. Ja de retorn, no hi ha una cúpula bloquejant la sortida, una transparència on poder rebotar per no poder allunyar-nos mai i que serveixi com a excusa per tornar a les seves platges, al seu ritme detingut, al seu encant únic de poble mediterrani.