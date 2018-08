L'Ajuntament de Blanes ha programat set audicions de sardanes per a aquest estiu

Blanes ha programat per a aquest estiu un total de set audicions de sardanes, sense comptar les celebrades durant la Festa Major i la que es farà el dia 21 d'agost coincidint amb el dia central de la festa dels copatrons.

La Banda-Cobla del Col·legi Santa Maria ha estat i serà l'encarregada de posar-hi la música en tres sessions. Precisament va ser l'encarregada d'encetar el dia 1 de juliol, va continuar el dia 29 de juliol i tancarà el periple el dia 2 de setembre. Les altres quatre audicions han anat a càrrec de la cobla Principal de Banyoles, que va actuar els dies 8 i 15 de juliol, la Cobla Baix Empordà, que ho va fer el 5 d'agost, i la Cobla Flama de Farners, que va oferir sardanes el 12 d'agost.

La major part de les audicions, com la que tindrà lloc el proper dimarts amb la Cobla Ciutat de Girona, estan tenint lloc a l'escenari del passeig del Mar, situat darrere del monument a Joaquim Ruyra. En canvi, tant la primera com l'última audició programada, així com la que es va fer diumenge passat, han tingut i tindran com a escenari el Banc dels Músics, situat al costat del Monument a la Sardana. L'única constant de totes aquestes, això sí, és que totes les audicions es fan a la mateixa hora: a les set del vespre.

La sardana té una gran tradició a Blanes. De fet, va ser allà on a mitjan segle XX es va crear la primera Banda i Cobla Infantil de Catalunya, la del Col·legi Santa Maria.