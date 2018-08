Quan l'orquestra balla hip-hop

Al Pere i el llop de Prokofiev cada personatge està representat per un instrument. En aquest conte musical, pensat per acostar els integrants de l'orquestra als més petits, la flauta representa l'ocell, l'oboè il·lustra els moviments maldestres de l'ànec i cada cop que sona el clarinet, s'evoca el sigil del gat, per exemple.

A la versió d'aquesta faula que dimarts va arribar al festival dels jardins del castell de Peralada en el marc del Petit Peralada, cada melodia interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès de Pedro Alcalde és corresposta per un subratllat esplèndid. A més del tradicional narrador, l'escenari s'omple dels moviments dels Brodas Bros, un grup amb solera a l'hora d'introduir el hip-hop i la dansa urbana als menuts.

Mentre sonen les cordes de l'orquestra, en Pere ocupa l'escenari amb la seva gorra al revés i unes vambes lluminoses com les que duen els nens que l'escolten somrients des de la platea; el llop també mostra la seva ferocitat i ràbia amb llums vermells per tot el cos que s'encenen al ritme de la trompa i fins i tot l'avi tradueix les notes del fagot en moviments de hip-hop o breakdance.

Una delícia d'espectacle, en què els petits espectadors van ajudar en Pere a capturar el llop per dur-lo al zoo i també van sentir tres contes musicats de Ravel, mentre s'esquerdaven una mica més les (per sort) cada cop més desdibuixades fronteres entre la clàssica i la contemporaneïtat, i sobretot, entre l'orquestra i els nens, com s'havia proposat.