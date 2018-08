Roses entrega la Dracma de Plata a Paco Falcó

Roses va viure ahir la diada central de la seva festa major amb el lliurament de la Dracma de Plata, que enguany va rebre el pescador i submarinista Paco Falcó. En un acte celebrat, com sempre, al Teatre Municipal, Falcó va rebre el reconeixement per haver reunit una important col·lecció d'arqueologia subaquàtica que ha cedit recentment al poble de Roses. A més, ahir també es van celebrar altres activitats populars com la cercavila i la travessia de natació.

Nascut a València l'any 1945, Falcó va anar a viure a Roses quan només tenia un any d'edat, quan la seva família va traslladar-s'hi per treballar en el sector pesquer. Amb catorze anys ja va tenir la primera autorització per poder anar embarcat i uns anys més tard va començar a fer immersió per resoldre els problemes de les barques sota l'aigua, com ara xarxes enganxades o vies d'aigua. Més endavant, mentre entre setmana es dedicava a pesca, els caps de setmana va començar a explorar el fons marí de Roses. A més, sempre estava disposat a sortir amb la seva barca i els seus equips de bus per ajudar en rescats i emergències. L'any 1975 va fundar l'empresa de treballs submarins Falcó i un any més tard el CIR Centre d'Immersió Roses, que actualment gestiona el seu fill.

Tots aquests anys dedicats al mar van fer que Falcó sentís una passió per l'arqueologia submarina, col·leccionant i declarant totes les peces que trobava en aigües de la badia. Ara que s'ha jubilat, ha decidit cedir a Roses tot el fruit d'aquesta passió, i el passat 7 de juny va tenir lloc a la Ciutadella la signatura de la donació d'una col·lecció d'arqueologia subaquàtica formada per 240 peces entre les quals hi ha àmfores, ceràmiques, utensilis de pesca i objectes diversos. D'aquesta manera, les peces -que daten d'etapes compreses entre el segle IV a.C. i el segle XX- podran ser exposades al públic.