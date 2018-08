Capvespres d'art, gastronomia i oci

L'entorn de l'emblemàtica masia Mas Gelabert, datada del segle XVII i ubicada a les serres de Pals, acull la setena edició del White Summer, un dels markets de moda, disseny i gastronomia més suggerents de la Costa Brava que té com a eix vertebrador l'eclosió de diverses arts escèniques i que es podrà visitar fins al 26 d'agost.

Enguany, el festival aposta per donar més espai a l'art a diferència de les altres edicions. Amb aquesta idea, la masia reuneix obres d'artistes de referència de l'Urban Art i el projecte Consciències Naturals II. «Els elements de la natura s'acabaran convertint en peces museístiques; la idea d'aquesta exposició és conscienciar la gent perquè preservi el medi ambient», explica Tatiana Blanqué, comissària de l'exposició, mentre convida els visitants a donar un cop d'ull a les mostres artístiques exposades. «El públic del White Summer mostra interès per les obres, descobreixen que l'art té un preu i el valoren».

La majoria dels visitants, que estiuegen a la Costa Brava, són coneixedors del festival ja que l'han freqüentat en edicions anteriors. «Repetim l'experiència del White Summer perquè hi ha molta varietat de propostes per a totes les edats», comenta una parella de Barcelona mentre observa el seu fill en una atracció ubicada a l'espai d'oci per als més menuts. «Aquest any el festival està més ben estructurat, amb l'escenari principal al punt més cèntric i d'altres de més petits repartits per tot l'entorn», explica una colla d'amics de Manresa. Les actuacions musicals que hi tenen lloc cada nit també atrauen una gran afluència de públic, com la de dimarts passat, protagonitzada per la cantant barcelonina Sara Pi.

També hi ha part del públic que visita el festival per primera vegada i les sensacions que en treuen són bones. «Una amiga em va convèncer per venir al White Summer i m'ha sorprès positivament, és més gran del que em pensava i hi ha molta varietat de moda, complements i gastronomia», explica una noia de Lleida. I és que el boca-orella és un canal de difusió que mai falla, com tampoc el de les xarxes socials. «Molts amics publicaven fotos del festival a Instagram i tenia moltes ganes de venir-hi. No m'ha decebut», explica una adolescent de Sant Feliu de Guíxols.

L'opinió dels expositors és diversa. Alguns estan satisfets de les vendes i d'altres reconeixen que els visitants estrangers, com ara els francesos i holandesos, gasten més que els catalans. La majoria d'expositors repeteixen respecte als altres estius i els que són nous afirmen que havien sentit a parlar del White Summer. «Hem estat a diversos markets de Barcelona i aquest és diferent perquè ofereix una gran varietat de propostes artístiques i d'entreteniment, això és positiu perquè atrau més públic», explica un venedor d'accessoris i complements de moda.

A més, el fet que els gossos puguin entrar al recinte agrada molt i alguns visitants no dubten a venir amb les seves mascotes per tal de gaudir d'una passejada diferent durant els capvespres a la Costa Brava.