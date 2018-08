L'electrònica torna a Sant Feliu de Guíxols

L'any passat, el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols va programar per primera vegada en els seus (llavors) 55 anys d'història una jornada dedicada exclusivament a la música electrònica, l'Electronic Sunset. La voluntat d'aquella cita, la qual va ser tot un èxit de públic i de crítica, era tenir continuïtat en futures edicions. Un any més tard, l'electrònica torna al festival. L'esdeveniment se celebrarà demà dissabte,18 d'agost, gràcies a la coproducció entre la promotora gironina Electrona, l'escola de música avançada i so EUMES i The Project, que han tornat a unir esforços per acostar aquest gènere a tots els públics i, al mateix temps, eliminar els estigmes que sempre s'han associat a aquest tipus de música.



Èxit de l'anterior edició

La primera edició de l'Electronic Sunset es va celebrar l'agost de l'any passat dins del marc del festival ganxó i va ser tot un èxit. Més de 1.200 persones van assistir-hi en una jornada que es va allargar 18 hores i durant la qual van actuar Claptone, Miss Kittin i Oscar Aguilera, entre d'altres. «Estem molt contents de com va anar l'any passat. Més enllà de les xifres d'assistència, vam rebre un feedback molt satisfactori de la gent», explica Xavi Izquierdo, cofundador d'Electrona, una promotora gironina d'esdeveniments de música electrònica que té la voluntat d'introduir i assentar el gènere musical a la demarcació. «Electrona treballa amb artistes de primer nivell que acostumen a punxar a grans festivals internacionals o a les millors festes d'Eivissa. La diferència amb aquests esdeveniments rau en el fet que la nostra promotora aconsegueix programar aquests artistes en un format molt més íntim i amb una diferència de preu en les entrades molt notable», destaca Izquierdo.

Luciano, cap de cartell

L'Electronic Sunset s'iniciarà a partir del migdia al passeig marítim amb sessions a càrrec d'alumnes de l'escola EUMES. Al mateix temps, l'escola saltenca també organitzarà tallers dirigits a tota la família on, sobretot els més petits de la casa, podran aprendre a produir música electrònica amb una tauleta digital. Més tard, a partir de les set de la tarda, a l'espai Port, començaran les sessions dels headliners. El primer a sortir a l'escenari serà el gironí Enai, que oferirà un set de deep house melòdic per donar la benvinguda als assistents. Seguidament, l'exmodel i discjòquei holandesa Chelina Manuhutu escalfarà l'ambient amb els seus sons i ritmes tech house. A partir de les deu la nit, i amb la posta de sol ja complerta, el tech més atmosfèric del valencià Edu Imbernon serà el preludi del cap de cartell d'enguany: Luciano. Nascut a Suïssa, el discjòquei i productor xilè és una de les grans referències de l'escena tech house i té un extens bagatge en clubs i festivals d'arreu del món. Per acabar la jornada, se celebrarà fins ben entrar a la matinada un after party a la discoteca Las Vegas, a tan sols cent metres de l'espai Port.



Aposta per l'electrònica a Girona

«Anys enrere, la música electrònica a les comarques gironines semblava estar patint un procés d'extinció. Amb Electrona fa anys que treballem perquè això no passi», afirma Izquierdo. La productora fa temps que organitza diversos esdeveniments com la Sant Pere Galligants Experience, l'Escape in the Park o la primera Boiler Room que es va celebrar a la província, una festa que va consistir en una sessió de sis hores retransmesa per internet a tot el món via streaming. Aquest estiu, a més, coprodueixen amb Blau Club i el discjòquei gironí Dosem les Beach Kisses, festes de petit format a l'aire lliure que tenen lloc a la discoteca BeOut de Platja d'Aro. Les dues darreres cites estivals seran els propers 19 i 26 d'agost, amb les actuacions de Klangkuenstler i Vidaloca.

Izquierdo ha volgut destacar que «Electrona ve a sumar, no pas a parar la mà. Ens esforcem perquè les comarques gironines tornin a gaudir d'una excel·lent salut pel que fa a la cultura de la música electrònica».