Més accessibilitat al mar de Platja d'Aro

El programa Fem Platja! Estiu 2018 de la regidoria de Serveis de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha implantat aquest estiu diverses millores en les mesures d'accessibilitat que faciliten el gaudi del bany a les persones amb necessitats especials de mobilitat.

Segons ha informat el consistori, s'ha habilitat d'un espai específic amb un monitor per atendre aquestes persones i els seus acompanyants al punt de socors del passeig Marítim amb el carrer Miramar amb una plataforma de fusta sobre la sorra, que està coberta amb una carpa i connectada amb una de les passeres que uneixen el passeig i el trencaones.



Dinou passeres

De la mateixa manera, hi ha instal·lades 19 passeres a la sorra (una més que l'estiu passat), i es disposa de sis cadires amfíbies -una per a cada punt de socors i una per a la torre de vigilància-, així com de diversos jocs de crosses amfíbies. Alhora, també hi ha plataformes adaptades a les dutxes i rentapeus de la Platja Gran. D'altra banda, destaquen les sis Línies de vida instal·lades davant de cada lloc de socors, un sistema de cordes a 1,40 metres d'alçada que faciliten l'entrada i sortida de l'aigua a tots els seus usuaris.