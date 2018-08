Vint-i-sis rutes per la Girona més literària

Josep Pla, Víctor Català o Prudenci Bertrana són, sense dubte, alguns dels escriptors més estretament vinculats a les comarques gironines en general i a la Costa Brava en particular. Tot i això, els paisatges de la demarcació també han servit com a inspiració a molts altres autors, com Maria Àngels Anglada, Joan Maragall, Carles Fages de Climent o Salvador Espriu. Per això, l'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que estan celebrant l'Any del Turisme Cultural, han publicat un recull de 26 rutes literàries al voltant de dinou municipis gironins amb la voluntat de reivindicar el llegat d'escriptors i poetes vinculats d'alguna manera o altra a la Costa Brava i al Pirineu de Girona.

D'aquesta manera, Un viatge literari per la Costa Brava i el Pirineu de Girona recull divuit rutes literàries per la Costa Brava, set al Pirineu i un itinerari extrapolable a tot el territori que consta d'un vermut literari de Josep Pla.

Les obres expliquen les obres dels autors amb més rellevància a cada ciutat. D'aquesta manera, es pot seguir la ruta de Josep Vinyoli a Begur i les rutes de Fages de Climent a Castelló d'Empúries i a Figueres, ciutat on també es poden seguir les passes de Maria Àngels Anglada. A Girona ciutat es pot conèixer el llegat de Prudenci i Aurora Bertrana, així com descobrir la ruta de Josep Pla a la ciutat o participar en el recorregut històric Temps de setge, que recorda la invasió francesa del 1285.

A l'Escala és el lloc on conèixer l'obra de Víctor Català, a Llofriu gaudir de la mirada d'Irene Rocas i a Palafrugell visitar les exposicions o la ruta literària de Josep Pla. A Pals existeix la ruta literària de Sant Jordi, mentre que a Peralada hi ha una ruta dedicada a Ramon Muntaner i a Santa Coloma de Farners l'itinerari poètic de Salvador Espriu. Finalment, per acabar amb la Costa Brava, existeix la ruta literària Mercè Rodoreda a Santa Cristina d'Aro, un recorregut pel Sant Feliu de Guíxols de Gaziel i el petit museu de Jacint Verdaguer al santuari de la Mare de Déu del Mont.

Pel que fa al Pirineu, a Montagut i Oix i a Sales de Llierca es pot resseguir la ruta de l'Alta Garrotxa de Marian Vayreda, a Puigcerdà anar darrera els passos de Carlos Ruiz Zafón a El joc de l'àngel i a Sant Joan de les Abadesses descobrir l'obra poètica de Josep Picola i Soler. A més, el Monestir de Ripoll organitza capvespres literaris a partir de l'obra de Jacint Verdaguer, mentre que Sant Joan de les Abadesses, la Vall de Camprodon i la Vall de Núria reivindiquen l'obra de Joan Maragall i Setcases dóna a conèixer els paisatges que van inspirar Verdaguer, Maragall o Joan M. Guasch.