Fugir de l'estrès de la Costa Brava a la Caseta de Fusta

Refrescar-se sense haver de fer llargues cues ni perdre estona buscant aparcament o un lloc on clavar el para-sol a la Costa Brava. I tot plegat, de forma gratuïta. Aquests són alguns dels avantatges que veuen els usuaris de la Caseta de Fusta, la única zona de bany pública de l'Estany de Banyoles, que està en funcionament entre el 9 de juny i el 16 de setembre. Una proposta que, malgrat haver augmentat la seva popularitat en els darrers anys, continua essent una alternativa còmoda a la platja. Això sí, els seus usuaris ja no són només banyolins, ni tan sols gironins: ara hi ve gent d'arreu de Catalunya i cada cop més turistes que, sobretot, es mostren atrets per la tranquil·litat de l'entorn natural del paratge.

La Caseta de Fusta és un espai públic i gratuït situat al nord de l'Estany. Per arribar-hi, es pot deixar el cotxe a l'aparcament del parc de la Draga i seguir el camí que fa la volta a l'Estany. La zona de bany està limitada en 30 metres aproximadament des de la riba, i els seus límits estan assenyalats amb boies. Durant el període en què està oberta al públic hi ha servei de vigilància, salvament i socorrisme, i els seus horaris de bany oscil·len entre les onze del matí i les vuit del vespre.

Aquest espai es va remodelar l'any 2011, quan l'Ajuntament va substituir l'antic mur de contenció de formigó, que es trobava en molt mal estat, per un altre que combina el formigó amb les estaques de fusta. També es va canviar la passera d'accés i es va habilitar una rampa per facilitar que les persones amb mobilitat reduïda puguin entrar a l'aigua. Tota la zona on els usuaris poden estirar les seves tovalloles està coberta de gespa.

Malgrat el seu augment de popularitat -hi solen anar, per exemple, molts casals d'estiu de la zona-, els seus usuaris en valoren, sobretot, la tranquil·litat. És el cas, per exemple, d'en Carles Puig i la Jessica Garcia, una parella de Sabadell amb dos nens petits que asseguren que el relax que troben en aquest espai -on les criatures no paren de capbussar-se i explorar el fons de l'Estany amb ulleres d'anar a sota l'aigua- no és comparable al bullici que es viu aquests dies a qualsevol punt de la Costa Brava.

Una opinió compartida per la Maider Fernández, una basca que, juntament amb el seu home, fa temps que passa les vacances amb autocaravana per les comarques gironines. Aquest any, buscant per Internet, han vingut a parar a Banyoles, i de fet els ha agradat que en lloc de quedar-se només a passar la nit i després marxar, tal com tenien previst, han decidir quedar-se a passar el dia per relaxar-se i gaudir de l'aigua i la natura abans de tornar-se'n cap a la costa. «Suposo que és normal però a la costa sempre hi ha més turistes, has d'entrar l'autocaravana en un càmping... aquí, en canvi, estem molt més tranquils», explica.

Però no tot és relax, sinó que també hi ha qui acudeix a la Caseta de Fusta per motius terapèutics. És el cas de la Glòria Molina, una banyolina d'adopció a qui el metge va recomanar sol i natació i que recorda que aquest és l'únic espai públic del municipi on trobar les dues coses. Malgrat queixar-se que el manteniment podria millorar -recorda, per exemple, que l'escala que baixa a l'aigua va estar trencada quatre dies abans que algú la vingués a arreglar-, en general està contenta amb l'espai i, sobretot, amb els socorristes, amb qui ja ha guanyat confiança. És el que té veure's cada dia. I també hi va cada dia -encara que sigui només durant el mes i mig que passarà aquí- el colombià Narciso Javier Carvajal, que està visitant a la seva néta i està fascinat amb l'Estany. Tant, que el recorre cada dia en bicicleta.

La Caseta de Fusta es converteix, doncs, en un mosaic d'històries i personatges cada cop més divers.



Reinaldo Escaño

socorrista

«Han vingut banyistes de França, Anglaterra o Suïssa, entre altres llocs»

Reinaldo Escaño és un dels tres socorristes de l´empresa Girosos, que és qui s´encarrega de la seguretat a la zona de la Caseta de Fusta. Hi són de setembre a juny i, segons explica, la majoria de la gent és força respectuosa. «Venen a prendre el sol, a nedar, a jugar... però en general fan bastant cas del que els dius», assenyala, tot afegint que els dies que fa bon temps l´Estany s´omple de banyistes, mentre que quan fa núvol el volum de gent afluixa. A més, indica que no tots els usuaris no són banyolins o gironins, al contrari: s´ha trobat amb banyistes procedents de França, Anglaterra o Suïssa, entre d´altres.

Narciso Javier Carvajal

procedent de colòmbia

«Cada dia faig cinc voltes en bicicleta a l´Estany i després em banyo»

Està passant un mes i mig a Ba­nyoles amb la seva dona per assistir al casament de la seva neta. I des del mateix moment en què va arribar, va quedar fascinat per l´Estany i el seu entorn. Tant, que hi va cada dia: «Faig unes cinc voltes en bicicleta i després em banyo una mica. Tot seguit dino, faig migdiada i a la tarda vaig al Club Nàutic per relaxar-me», explica. També ha aprofitat que aquesta era la seva primera visita a Europa per conèixer altres ciutats -Barcelona, Madrid, París, Roma...- i té clara una cosa: que tornarà.

Maider

Fernández

procedent del País Basc

«Vam buscar per internet algun lloc on dormir amb l´autocaravana i vam trobar Banyoles»

La Maider i el seu home són uns enamorats de la Costa Brava, on acostumen a venir en autocaravana. Aquesta vegada, buscaven a internet algun lloc on poder dormir amb l´autocaravana i es van trobar amb Ba­nyoles, un lloc que un amic ja els havia recomanat. La idea era només quedar-se durant la nit, però els ha agradat tant que han decidit quedar-se també al matí i fer una volta per l´Estany i remullar-se.

Glòria Molina

veïna de Banyoles

«El metge em va recomanar nedar per salut i a Banyoles no hi ha cap altre lloc gratuït»

La Glòria Molina va néixer a Barcelona, però viu a Banyoles des de l´any 1991. Fa uns mesos, el metge li va recomanar nedar per qüestions de salut i va trobar que la Caseta de Fusta era l´únic lloc on ho podia fer gratuïtament al poble. Des de llavors, en el darrer mes i mig hi ha anat cada dia, un parell d´hores al matí. Creu que el manteniment de la zona podria estar millor, però tot i això està satisfeta que hi hagi aquest espai públic. «A tothom li agrada, l´entorn és molt bonic», assegura.

Carles Puig

procedent de Sabadell

«Ens agrada perquè és un lloc tranquil, en canvi la Costa Brava està a tope aquests dies»

En Carles Puig, la seva dona, Jessica Garcia, i els seus fills Albert i Martí estan passant tres dies de descans a Banyoles gràcies al programa «Vacances en família» de la Generalitat. «Ens agrada, sobretot, perquè és un lloc tranquil... venim de passar uns dies a la Costa Brava, a Sant Feliu de Guíxols, i allò estava a tope», explica en Carles. Ja havien vingut a Banyoles fa tres anys i els havia agradat, per això ara han repetit. Aquesta vegada, a més, s´han trobat que és la festa major d´agost, o sigui que encara ho han gaudit més.