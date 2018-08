El Festival tanca amb la mirada posada a Oman

El Festival Castell de Peralada ha tancat la seva edició més dura –la primera des de la desaparició de la seva fundadora, Carmen Mateu de Suqué– amb una ocupació del 92% i 26.500 espectadors. El certamen, però, ara ja té la mirada posada a Oman, on ha estat convidat el proper mes de gener amb Madama Butterfly.

Els responsables del festival destaquen que, malgrat l´absència de Mateu, el seu llegat s´ha mantingut i, d´aquesta edició, han destacat especialment els espectacles de lírica i dansa, que van ser dues de les seves passions i van suposar el leitmotiv de la creació del festival, ara fa 32 anys. El relleu l´ha agafat ara la seva família, encapçalada per Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada.

Per tal d´homenatjar la figura de Mateu, el concert inaugural d´aquesta edició, que va ser el Rèquiem de Verdi, es va fer en el seu record, mentre que la biblioteca del Castell acollirà fins al juny de 2019 l´exposició Carmen Mateu, el llegat de les arts. Després de set setmanes d´espectacles, el Festival de Peralada es va acomiadar divendres amb l´espectacle Folia i, segons asseguren els seus responsables, amb il·lusions renovades i nous reptes com la invitació de la Royal Opera House de Muscat per portar-hi Madama Butterfly, en coproducció amb la Deutsche Oper Am Rhein, que es va poder veure l´any passat a l´escenari alt-empordanès amb direcció escènica de Joan Anton Rechi. Aquesta serà la primera incursió del festival al continent asiàtic.

En aquesta edició, el Festival Castell de Peralada ha acollit dues estrenes absolutes: el projecte musical de Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquiza, i El Bis, que també és producció pròpia. Pel que fa a noves produccions, s´han estrenat dues òperes: Acis & Galatea de Haendel i La Flauta Màgica de Mozart, dirigida per Oriol Broggi. A més, s´han pogut veure per primera vegada a Espanya els espectacles de dansa Amore, amb Svetlana Zakharova, Giselle, del Ballet Du Capitol, i Folia, de Mourad Merzouki. A més, també han estrenat els seus espectacles a Catalunya Joan Manuel Serrat i María Pagés.

El Festival recorda que, a banda de les propostes de gran format a l´Auditori Parc del Castell, també s´han programat, com sempre, actuacions de petit format en espais com l´Església i el Claustre del Carme. Aquest any, a més, s´han estrenat dos nous escenaris: la Finca Malaveïna, on es va fer un vespre de maridatge de vins i jazz amb Ignasi Terrassa Trio, i una de les terrases de l´Hotel Peralada Wine Spa & Golf, on es va estrenar l´espectacle El Bis, que va tenir com a protagonista el contratenor Xavier Sabata, que ha estat l´artista resident del festival d´aquest any. D´altra banda, la biblioteca del Castell també ha estat escenari dels Diàlegs, que en aquesta edició han comptat amb la participació del cantant Rufus Wainwright, que va parlar sobre cinema i òpera amb el director cinematogràfic Roger Gual; i el director teatral Oriol Broggi, que va parlar amb el responsable de Temporada Alta, Salvador Sunyer, sobre direcció teatral i sobre la seva primera direcció d´una òpera, que en aquest cas va ser La Flauta Màgica. Finalment, l´artista Lita Cabellut, autora del cartell del festival 2018, va dialogar sobre art amb Montse Aguer, directora dels museus Gala-Salvador Dalí. D´altra banda, uns 250 joves han participat en la tercera edició del Campus Peralada, que vol acostar els nois i noies a la música i la dansa.