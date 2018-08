Els mems , cultura del segle XXI amb accent gironí

«Petar-ho» a les festes majors, criticar els «pixapins» i gaudir del contacte amb «la terra» són algunes de les activitats d´estiu preferides per bona part dels joves gironins. Una generació que ha revolucionat la forma de comunicar-se a través de les xarxes socials i ha creat noves formes d'expressió, sovint incompreses per les generacions anteriors però molt exitoses entre aquells que s´han criat en plena era digital. És el cas dels «mems», fotomuntatges difosos per les xarxes socials no amb una finalitat estètica, sinó amb la voluntat de compartir un pensament, una història o un sentiment, normalment en to humorístic o de sàtira. Aquestes imatges se solen compartir en comptes d´Instagram temàtics. A les comarques gironines han nascut les primeres pàgines amb segell gironí o empordanès, que comparteixen continguts relacionats amb la vida dels joves de la zona, com @mememporda a l'Alt Empordà, @memempordanet al Baix Empordà o @mems.gironins a Girona.

«En la societat moderna en què vivim, acaben essent una forma de passar cultura», comenta un dels administradors de @mememporda, que, com la resta de fonts d´aquest reportatge, ha preferit manternir-se en l´anonimat de la xarxa. L´administrador de @mems.gironins afegeix que són una forma de «fer riure o denunciar alguna cosa a partir de la sàtira», mentre que el creador de @memempordanet intenta que la gent de la comarca «s´hi senti identificada».

Segons expliquen, el secret perquè una imatge satírica triomfi a les xarxes és aconseguir que el públic senti aquesta connexió. «Puc ensenyar alguna de les imatges que ha tingut més èxit i ha fet riure a més gent a algú de Lleida i es quedarà completament igual. En canvi, si el tema et toca, si el sents a prop, t´agradarà, t´encantarà i, fins i tot, et farà riure», analitza l´administrador de @mememporda. Des de la pàgina de Girona hi coincideixen. «Com més propi sigui el tema i més seu se´l senti la gent, més èxit tindrà aquella imatge», comenten. El representant baix-empordanès afegeix encara un altre ingredient a la recepta per fer els mems virals: ficar-s´hi de «peus a la galleda». Per ell, un mem triomfarà quan ataques el punt dèbil d´algú, tot i que «no saps com reaccionarà la gent».

La majoria d´imatges tracten «l´orgull gironí», reivindiquen «el fet de ser empordanès» o es refereixen a situacions conegudes per molts joves de la zona, però entre els comptes de l´Alt Empordà i del Baix existeix un «pique», tal com expliquen els administradors. De fet, @memempordanet es va crear com a «contracampanya» per «defensar el que és nostre davant la burla de l´Alt Empordà», recorda el seu administrador. Tot i això, els representants d'ambdós comptes deixen clar que aquesta competitivitat és tan sols «una broma». «Realment no tenim un problema amb el Baix Empordà, ni molt menys», riuen des de @mememporda.

Com que allò important en aquestes imatges és el missatge i no l´estètica, els muntatges són molt ràpids de fer. «Els fem amb una aplicació dissenyada expressament per fer mems», comenten des de @mems.gironins. El representant altempordanès els ha fet sempre amb Paint. «Ni Photoshop ni històries», riu. A més, continua, els més exitosos són sempre els que surten d´una «idea tonta» i es fan ràpidament com a producte d´aquesta inspiració.

Un públic jove

Instagram és la xarxa social preferida pels més joves i l´escollida per les tres pàgines per viralitzar els seus muntatges. El rang d´edat de l´aficionat als mems és també molt jove. «El públic majoritari de la pàgina té entre 15 i 20 anys», comenta @mems.gironins, grup d´audiència que coincideix amb el de @memempordanet que el situa, aproximadament, entre els 16 i els 18 anys. En canvi, el compte de l´Alt Empordà percep la seva audiència entre els 18 i els 30 anys. Per zones, les tres pàgines tenen un públic majoritari del seu territori, tot i que els mems arriben també a jovent de tota la província i, fins i tot, a joves de Barcelona, que la majoria de vegades «comenten per riure´s de si mateixos», expliquen des de @mems.gironins.

Els representants de les tres pàgines es dediquen a penjar noves imatges i a mantenir la xarxa activa «com un hobby», en el seu temps lliure, i la periodicitat de les publicacions depèn, normalment, de l´època de l'any, ja que són gent jove que estudia i treballa. «A l´estiu podem estar més actius», comenten a @mememporda, però durant el període d'exàmens «potser estem temps sense penjar res». Tot i això, els mems han conquerit l´Instagram i s´han convertit en una nova forma de comunicació entre els joves. Mentre durin aquestes pàgines, seguirem tenint mems amb accent gironí i empordanès, creant identitat pròpia.