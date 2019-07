Descobreix alguns dels gorgs més espectaculars de Catalunya

Segur que quan penses en com refrescar-te durant l'estiu et ve a la ment anar a la platja o a la piscina; però l'entorn natural català t'ofereix molt més: els gorgs naturals. Per si encara no saps que són, un gorg és una mena de bassa fonda que es forma en corrents d'aigua quan aquesta s'entolla o alenteix el curs, i Catalunya està repleta d'ells. A continuació et presentem 4 gorgs naturals distribuïts arreu del territori català.

Salt de la Foradada

Aquesta cascada de conte de fades et transportarà a un paisatge sorprenent: un gran gorg d'aigua dolça rodejat de parets de roca. Ens referim al Salt de la Foradada, un salt d'aigua que deu el seu nom al forat que té una de les parets. Situada en un racó de la comarca d'Osona, s'arriba des de Cantonigròs, una petita població del municipi de l'Esquirol. L'excursió cap al gorg és perfecte per fer amb nens petits, ja que és curta (mitja hora d'anada i tres quarts d'hora de tornada) i no té cap dificultat tècnica.

Salt de la Foradada. Crèdits: Jordi Carrió.

El Toll de l'Ou

Catalogat com un dels llocs més singulars del Parc Natural de la Serra del Montsant, el Toll de l'Ou és un indret fantàstic per visitar especialment en els mesos de primavera i estiu. Es troba en el Barranc dels Pèlags, més en concret al municipi d'Ulldemolins, a la comarca del Priorat, i sol tenir aigua tot l'any. Per arribar-hi es pot fer una excursió des de l'ermita de Santa Magdalena o des de la Morera de Montsant, d'unes 3-4 hores de durada depenent de les parades que es facin. Malgrat el desnivell del recorregut, la ruta no és complicada, així que està recomanada per a tots els públics.

El Toll de l'Ou. Crèdits: NoTotSónCims.

El Gorg Blau

El Gorg Blau de Sant Aniol d'Aguja és ideal pels amants del senderisme, barranquisme o l'escalada. Situada al municipi de Montagut i Oix, a la comarca de la Garrotxa, la ruta cap a aquest gorg comença i acaba en el poble de Sardenes. En el camí al gorg, completament senyalitzat, passareu per l'ermita de Sant Aniol d'Aguja, un monument arquitectònic romànic que data del segle XI. A més, en el recorregut podeu aprofitar per visitar el Salt del Brull, un preciós salt que s'imposa entre roques les quals envolten un gorg espectacular.

El Gorg Blau. Crèdits: Sisku.



Gorgues de la Font de la Torre

Les gorgues de Font de la Torre (o també anomenades Gorgues de Canet d'Adri) estan ubicades al poble de Canet d'Adri, un petit municipi de la comarca del Gironès. Aquest indret natural és molt singular a causa del seu curiós origen volcànic, doncs la lava solidificada i erosionada per l'aigua ha creat un paratge ple de petites gorgues i estanys. Amb la seva fresca aigua cristal·lina i els arbres del voltant que donen ombra, les Gorgues de Font de la Torre són perfectes per refrescar-se als mesos d'estiu. A més, el recorregut cap a les gorgues és molt atractiu, ja que podràs trobar corriols, ponts i camins rodejats de vegetació.

Gorgues de la Font de la Torre. Crèdits: Totnens.cat.

