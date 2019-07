El novè Poemestiu s'estrenarà el 19 de juliol amb «Poesia per la llibertat»

La novena edició del Poemestiu, el festival de poesia de l'Empordà, s'estrenarà el proper 19 dejuliol a les vuit del vespre al pati de l'institut Muntaner de Figueres amb el recital Poesia per la llibertat, que es farà en col·laboració amb Òmnium Cultural. Segons explica el director del festival, Daniel Ruiz-Trillo, malgrat que el festival «no s'ha casat mai amb ningú», ha arribat un moment que «tal com està la situació, ja és una qüestió de dignitat i democràcia», de manera que volen visibilitzar el seu suport a la llibertat a través de la poesia. Aquest recital comptarà amb la participació dels poetes Carles Duarte, Rosa Font i Jaume Busquet, entre altres. A més, per primera vegada, hi haurà un instrument convidat, que en aquesta ocasió serà l'arpa. Per això, la sessió comptarà amb l'actuació de l'arpista Anna Godoy.

El Poemestiu d'enguany, tanmateix, ve carregat de moltes altres sorpreses. Com cada any, a banda de la poesia, hi haurà un altre art convidat, que en aquesta ocasió és l'escultura. Per això, el dia 20 de juliol, al celler la Vinyeta -col·laborador habitual del festival- es podrà veure una mostra del l'artista aragonès José Luis Anson coincidint amb un recital que anirà a càrrec de la poeta empordanesa Lídia Arbrera i l'espectacle poetico-musical Elles i ells, a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Morera, que vol donar a conèixer diversos poetes -homes i dones- del segle XX.

El 21 de juliol, a les vuit del vespre, el Poemestiu serà per primer cop l'escenari de la presentació d'un llibre. Quim Ponsa, un dels membres més veterans de l'organització del Poemestiu i responsable de la sessió que cada any se celebra a Navata, presentarà el volum Nus. La trobada serà a les vuit del vespre a la casa de turisme rural Can Massot de Darnius.

El dia 27 de juliol, el Poemestiu es traslladarà a Navata, amb un vermunt poètic que es farà a les dotze del migdia al Sindicat. En aquesta ocasió, i per fer passar la calor, l'organització regalarà un gelat a tots els assistents.

La següent cita tornarà a ser a Darnius, el dia 8 d'agost. A partir de les vuit del vespre, hi haurà el concert del cantautor Joan Artigas, que anirà acompanyat de Sergi Sirvent. Tots dos musiquen peces de poetes catalans de diferents èpoques.

Finalment, l'última jornada del Poemestiu tindrà lloc a la Vinyeta el 9 d'agost, amb l'entrega dels premis Poemestiu. En aquesta ocasió, s'entregaran dos premis als poetes que han participat en el concurs i també es donarà el memorial Montserrat Oriol, que serà un guardó per a una persona empordanesa que promogui la poesia durant tot l'any.