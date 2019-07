Maluma inaugura Cap Roig amb una nit sensual i provocadora

Una nit sensual, provocativa i desenfrenada dirigida pel colombià Maluma va inaugurar ahir el festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. El considerat nou rei del reggaeton va oferir una autèntica festa i des del primer minut les cadires van desaparèixer. Tot el public dret, aplaudint i movent els malucs. Maluma viatjant per l'espai, en un vídeo introductori, i una explosió de fum van donar el tret de sortida del concert. Va iniciar la nit de festa amb Mala mía.

«Això és una party, així que tothom a ballar», va dir el colombià animant el públic a deixar-se anar. Seguidament van sonar els èxits més coneguts de l'artista: Corazón, Vente pa ca i Chantaje. Un cop més va demostrar a Calella de Palafrugell les raons per les quals és el nou rei del reggaeton i el perreo. El públic va embogir i el mateix Maluma en català va confessar que estava de «puta mare». El d'ahir va ser el penúltim xou per Europa de Maluma i segons va dir el més «petit» i «íntim».

Tot i això va confessar que l'energia del públic de Cap Roig era impressionant. Maluma, nom artístic de José Luis Londoño, amb ulleres de sol i les seves cadenes d'or i plata, va estar acompanyat per diferents ballarines, una banda de músics i una cantant que l'acompanyava a la veu. L'artista va portar a Calella un xou amb una posada en escena carregada d'efectes sonors i visuals amb llum, fum i una gran pantalla. Els seus moviments de maluc van fer augmentar encara més la temperatura d'ahir a Cap Roig.

Igual que quan va dir en català «us estimo molt». I com en tota festa també va haver-hi un moment de relax amb les cançons més íntimes de l'artista com Marinero. I també a Cap Roig va sonar una de les cançons que ha generat més polèmica: Cuatro babys. I és que Maluma porta associat al seu nom dos conceptes: per un costat hi ha els que el defineixen com el rei del reggaeton i, per l'altre, els que el titllen de masclista. A la cançó en qüestió explica que està enamorat de quatre babies i que « chingan» quan ell els ho diu. Crítiques que Maluma va contestar publicant el tema de Mala mía, on diu que « así es mi vida» i afirmant que les crítiques de la gent són « pura envidia».

Elles van ser majoria ahir a la nit, tot i que el recinte no es va acabar d'emplenar del tot. Aquest és el tercer concert de Cap Roig amb les entrades més cares de l'edició d'enguany del festival, les quals oscil·laven entre els 130 i els 230 euros depenent de la ubicació. Una xifra que només superen Sting (300 euros) i Eros Ramazzotti (240 euros), que actuaran el 19 de juliol i el 13 d'agost, respectivament. Maluma va tancar el concert amb El préstamo, Temperatura, Carnaval i Felices los 4, i va deixar el públic amb més ganes de festa i de seguir gaudint del reggaeton durant tot l'estiu.