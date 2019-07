Capvespre de jazz i vins entre les vinyes de la finca Malaveïna

L'artista resident del Festival Castell de Peralada, el músic, pianista i compositor Marco Mezquida, ha protagonitzat durant dos dies consecutius els capvespres musicals a la Finca Malaveïna, a Garriguella. D'aquesta manera, dimecres es va poder viure entre vinyes l'estrena a Catalunya del disc No hay dos sin tres, el treball conjunt de Mezquida amb el guitarrista Chicuelo; mentre que dijous Mezquida va presentar, al costat dels musics Martín Meléndez i Alex Tobías, el seu particular viatge oníric per l'imaginari musical i personal de Maurice Ravel a Els somnis de Ravel.

Els tres músics van presenar Els somnis de Ravel en un concert on tant ells com el públic van gaudir d'allò més. Ben compenetrats, els tres músics van presentar un viatge oníric per l'imaginari musical i personal del compositor francès recreat de manera personal i única. Un concert carregat de bones vibracions sobre l'escenari que es van traslladar a un públic que va poder viure un capvespre de jazz en un lloc idíl·lic com és la Finca Malaveïna.

El repertori va començar amb Quartet en Fa M, que estava integrat per quatre peces. El van seguir Pavana para una infanta difuntas, Le tombeau de Couperin, Concierto en Sol (segon moviment), el popular Bolero, valsos i sentimentals.



Nova actuació el 14 d'agost

Mezquida, que és l'artista resident d'aquesta edició del Festival de Peralada, tornarà a actuar el dia 14 d'agost, en aquest cas amb una cita a cegues molt particular al costat de la ballarina Sol Picó. Compartiran escenari a l'hotel Peralada Wine Spa & Golf, que igual que Malaveïna, son nous espais que s'han anat incorporant al festival altempordanès.

A més, Mezquida completa la seva residència amb la «master class» que va oferir ahir al Claustre de Sant Domènec de Peralada, on l'artista va compartir el seu procés vital amb tots els assistents a la trobada.