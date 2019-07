Peníscola té un nou festival amb Amaia, Ara Malikian i Aitana

La província de Castelló s'ha convertit, en els últims anys, en un focus d'atracció de grans esdeveniments musicals per a l'estiu. Ara, la principal destinació turística s'incorpora a aquesta tendència, amb el Peñíscola From Stage. Un conjunt de 10 actuacions per a les nits d'agost, entre els dies 15 i 25, que tindran com a padrina a Amaia Romero, la vencedora d' OT 2017, i una de les veus més interessants de la seva generació.

El cartell compta amb figures de la talla d'Ara Malikian, un dels principals talents joves del violí, amb una gran capacitat per a connectar amb el públic de menor edat. Una companya d'Amaia, Aitana, també participarà en la cita, amb la seva única actuació a la província en aquest estiu. L'agenda es completa amb la ballarina Sara Baras, una nit dels 80 de la mà de Revólver i Los Secretos, la presència de Diego el Cigala, l'espectacle per a nens de Cantajuego i una vetllada de música electrònica amb Miss Kittin i Edu Imbernón.

El director d'aquest festival, Héctor Olaria, enumera com a bases principals del programa «la varietat de les actuacions i els continguts», i assenyala que com a pròleg hi haurà dos concerts gratuïts en punts emblemàtics com la plaça Santa María i el passeig Marítim. «Hem vingut per a quedar-nos i consolidar la nostra proposta, fer alguna cosa com a Peralada o Sitges, oferir un producte de qualitat en destinació turística», afegeix.

Per la seva banda, l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, ha mostrat la seva confiança perquè aquesta nova aposta «aconsegueixi consolidar-se, com ho han fet esdeveniments de la talla dels cicles de jazz, música antiga i barroca o teatre clàssic que venim oferint des de fa anys».

La cap de cartell, Amaia, es mostra il·lusionada per formar part del projecte, «en un poble que conec des que vaig néixer; és un lloc que em causa molt sentiment de nostàlgia i estic agraïda de poder cantar». Fins i tot manifesta la seva pena per no poder ser-hi el dia del concert d'Aitana.