«Platja d'Aro ja és com el nostre poble natal»

«Platja d'Aro ja és com el nostre poble natal»

Des de quan venen de vacances a la Costa Brava?

Des de fa dinou anys, des de l'any 2000. Primer veníem a visitar uns amics, després vam començar a llogar un apartament per passar les vacances i ara ja tenim un apartament propi a Platja d'Aro.

Què fan durant aquests dies de vacances?

Nedar, anar a la platja... també intentem anar a Barcelona, que hi hem estat moltes vegades però sempre ens queden coses per veure. A l'hivern, a més, en Sergei va a esquiar a Andorra. Des d'aquí hem pogut visitar molts llocs.

Quin és el seu lloc preferit de la Costa Brava?

Com que fa molts anys que venim, ja ens coneixem una mica tota la zona, però el nostre lloc preferit continua essent Platja d'Aro, que ja és com el nostre «poble natal». La gent és molt amable i ens hi sentim molt a gust.

Què els sembla la gastronomia gironina?

El menjar és deliciós. Ara ens cuinem molt nosaltres a l'apartament, sobretot peix, i ens encanta.

La Costa Brava és cara?

És cert que el sud d'Espanya és més barat, però a nosaltres ens agrada més estar aquí perquè ja ens ho coneixem, perquè ens agrada la zona, el clima, l'arquitectura... en general, tot ens sembla millor.

I és un bon lloc per venir amb un adolescent com l'Ivan?

Quan el nen era més petit ens passàvem tot el dia a la platja, anàvem a Port Aventura... ara ell és molt tímid per anar tot sol a la discoteca, però potser vindran els seus amics de classe i s'hi animaran.