«L'interrail» dels viatges en vaixell

Anar amb barca no té per què ser només per a rics. De fet, es pot convertir en una opció relativament econòmica, molt similar a l'interrail que tant d'èxit ha tingut entre joves de tot Europa. Aquesta és, almenys, la proposta de l' start-up Sailwiz, una plataforma col·laborativa per a aficionats a la navegació que proposa navegar de port en port per menys de 70 euros al dia.

El seu funcionament és senzill: la plataforma posa en contacte usuaris que volen gaudir d'un viatge d'aquest tipus amb propietaris i patrons d'embarcacions de la zona, que s'encarreguen de la ruta de navegació. I entre les rutes més demandades de la companyia hi ha la Costa Brava, al costat de les illes Balears o el Camí de Santiago per mar i de destins internacionals com Grècia o Croàcia.



Diferents propostes al web



«Navegaré deu dies per la Costa Brava. Us podeu apuntar per un sol dia, pel cap de setmana o pel viatge sencer. Pararem a llocs on només pots accedir des del mar, per tal de gaudir de les coves i les petites cales. Nedar, fer submarinisme, prendre el sol... ho podrem disfrutar tot des de la llibertat de fer-ho com vulguem». Aquest és el missatge que Pere Q. ha deixat a la plataforma, de manera que s'hi poden apuntar persones individuals, parelles o grups, pels dies que destigin. Al web de la companyia s'hi poden trobar altres propostes, com per exemple una sortida des del port d'Arenys fins a Blanes per gaudir dels Concurs de Focs des del mar. El preu varia en cada cas.

Segons explica el responsable de l'empresa, Álvaro García de Polavieja, el perfil d'usuari de la plataforma és molt heterogeni. Hi ha persones que viatgen soles o en parella i s'afegeixen a altres tripulants per tal de conèixer gent i també hi ha grups d'amics o familíes que reserven un vaixell sencer per a ells sols.

L'objectiu de la proposta consisteix en trencar el mite que els viatges en vaixell són només per a rics. El nombre de reserves en aquesta plataforma s'ha triplicat durant aquest 2019. Segons indica l'empresa, la plataforma compta ja amb més de 7.000 usuaris i actualment disposa de més de 40.000 places per disfrutar d'unes vacances en vaixell en més de 23 països.