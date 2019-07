El salser Víctor Manuelle celebra els seus 25 anys de carrera a Barcelona

El salser porto-riqueny Víctor Manuelle torna demà a Barcelona per presentar el seu darrer treball, 25/7, llançat l'any passat per celebrar els seus 25 anys de carrera musical i en el qual ha comptat amb la col·laboració d'importants artistes com Farruko -amb qui va llançar el single Amarte Duro-, Gilberto Santa Rosa, Bad Bunny o Juan Luis Guerra.

L'anomenat Príncep de la Salsa farà ballar a la discoteca Up & Down els seus fans catalans, molts d'ells gironins que formen part de grups que fan classes de salsa a la ciutat i que no es perden cap concert dels artistes que arriben a Barcelona, amb els seus grans èxits com Si tu me besas, Apiádate de mí, Tengo ganas o V oy a prometerme.



Concert a Girona el 2012

El també anomenat Sonero de la Juventud és el salser més important que ha actuat a les comarques gironines, ja que va ser a La Mirona de Salt a l'octubre de 2012 per presentar el seu reeixit treball Busco un pueblo. Aquell concert, tot i la manca de promoció i tot i celebrar-se un diumenge a la nit prèviament a un dia laborable, encara és recordat pels amants de la salsa com un dels esdeveniments més importants del gènere llatí que ha tingut lloc a la demarcació. En tot cas, Víctor Manuelle és un artista habitual de les sales de concerts de l'Estat, que ha visitat a cada gira mundial per presentar els seus darrers llançaments.