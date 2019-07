Una llar per als forasters

Les habitacions on tothom està de pas; les històries que s'amaguen dins les maletes i les vivències que transcorren entre les parets d'una llar temporal són les protagonistes del darrer muntatge dels canadencs Cirque Éloize, Hotel, que divendres va passar pel castell de Peralada en el debut de la companyia al festival.

Plantada davant del teló, la porta d'aquest hotel, que és, en realitat, niu de personatges que venen i van, s'obre per donar pas a una escenografia on no falta el timbre de la recepció, els carretons per transportar l'equipatge i els cubells i els plomalls del personal de manteniment i neteja de l'establiment, imprescindibles durant els noranta minuts d'espectacle.

Aquests elements, juntament amb una escenografia que va canviant, són les eines per a un muntatge amb què els de Mont-real celebren el seu vint-i-cinquè aniversari sobre els escenaris repetint la combinació d'acrobàcies circenses, música en directe i dansa marca de la casa.

És un embolcall visualment perfecte per a un conte sobre la comunitat de l'hotel, un pèl més senzill i amb més pes per a l'humor que altres muntatges de la companyia que han passat pels escenaris gironins, com Cirkopolis o Saloon, però igualment impecable. Una dotzena de músics i acròbates convertits en clients i treballadors giren dins la roda Cyr, fan equilibris i tombarelles sobre la corda fluixa, fan rodar mil i un hula hoops i fins i tot reciten alguns diàlegs en català.

Les contorsions, el clown i els equilibris de mans a mans s'alternen amb trombons, trompetes i saxos per evocar un establiment que no s'ubica en un temps ni un espai concrets però que fa la flaire dels ritmes del swing i el jazz i l'estètica dels anys 30.

Diverses coreografies, la còmica aparició de la mascota dels empleats o una història d'amor amb la pel·lícula Casablanca com a banda sonora són alguns dels passatges que van despertar rialles i aplaudiments entre el pati de butaques de l'auditori empordanès, que va viure amb esglai el punt àlgid del muntatge, una doble perxa xinesa que posa a prova la integritat dels intèrprets.

Quan la porta de l'hotel es tanca deixa enrere un món curiós i encantador. Aquesta tardor tornarà a obrir les portes a Girona, dins el festival Temporada Alta, en una nova oportunitat per gaudir del caliu del circ contemporani i sentir-se com a casa en un espai on, en realitat, tothom és foraster.