Manolo García obre Porta Ferrada

anolo García ha estat l'encarregat d'inaugurar el festival de la Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols) amb un doble concert a l'Espai Port divendres i ahir dissabte. De fet, el cantautor i exmembre d'El Último de la Fila ja és un habitual del festival i va haver de programar un segon concert després d'haver esgotat ràpidament les entrades del primer.

García ha demostrat la seva fidelitat al festival presentant-hi tots els seus nous projectes des de l'any 1993. Enguany, a més, també exhibeix les seves pintures, escultures i dibuixos en una mostra al monestir que es podrà veure fins al mes d'agost. Es tracta d'una exposició que porta per títol Poetes desafectes, excèntrics remers i que mostra una de les altres grans passions de García, a banda de la música.

Tant el cantant barceloní com el seu públic han demostrat aquest cap de setmana que es troben en bona forma. La cita ha estat especial perquè García ha portat a Sant Feliu la primera gira acústica de tota la seva carrera, acompanyat d'una banda amb guitarres acústiques, pianos i violins que han donat una nova sonoritat a les seves cançons habituals. I és que al llarg dels dos concerts s'han pogut escoltar alguns dels temes més emblemàtics dels seus àlbums en solitari, com Arena en los bolsillos, Para que no se duerman los sentidos o Geometría del Rayo, publicat l'any passat.

Després de la prèvia que va suposar el festival Singlot, la setmana passada, i el tret de sortida de García aquest cap de setmana, el següent que trepitjarà l'escenari guixolenc serà l'islandès Ólafur Arnalds, que tocarà el proper divendres, 19 de juliol. Més endavant també hi ha programats noms tan coneguts com Joan Baez (27 de juliol), Patti Smith (7 d'agost) o New Order (12 d'agost), entre d'altres.