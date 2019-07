Cap Roig Nile Rodgers enlluerna el públic amb el seu gran llegat inesgotable

Més de tres-cents milions de discos venuts amb centenars d'èxits intergeneracionals avalen Nile Rodgers com una de les llegendes musicals més influents del món. Dissabte, al Festival Cap Roig, va tornar a demostrar –deu anys després de la seva primera visita a Calella de Palafrugell– que tot i haver superat la franja dels 65 anys, manté la seva energia més viva que mai. De fet, després d'haver superat el càncer per segona vegada fa dos anys, l'artista nord-americà va tornar als escenaris amb nous projectes professionals i amb la mateixa essència rítmica de sempre.

Vestit amb roba platejada, sabates brillants, un gorro negre i acompanyat de la inseparable guitarra elèctrica, Nile Rodgers no va tardar a posar-se el públic a la butxaca i ben aviat va animar els espectadors a deixar-se anar i ballar fins a convertir Cap Roig en una autèntica discoteca dels anys 80. Val a dir que sense els incondicionals Chic, grup format per sis músics i dues solistes amb veus prodigioses, la posada en escena no hauria brillat de la mateixa manera. Després de temes propis com Chic Cheer, Dance, dance, dance o I want your love, Rodgers va introduir un nou bloc d'èxits produïts per a diverses estrelles d'àmbit mundial com David Bowie, Madonna o Duran Duran. Ininterrompudament van anar sonant Like a virgin, Material girl, Lady i Notorious, entre d'altres. El moment més emotiu de la nit va arribar abans de la intepretació de Get Lucky, quan Rodgers va explicar els problemes de salut que havia patit i que «afortunadament» els va superar amb èxit.

Durant la recta final del concert, arribaven els himnes més esperats. Mentre Rodgers interactuava incansablement amb els espectadors, sonaven els eterns Le freak i Good times, que van acabar de despertar l'eufòria del públic.