Empúries El Museu d'Arqueologia acull el Familiaria

Un dia a l'any, la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) programa una jornada especial destinada a la cultura en família per promoure la descoberta del jaciment a grans i petits. El Familiaria, dia en família a Empúries, se celebrarà enguany el dia 20 de juliol de 10 a 20 hores.

En aquesta quarta edició l'organització amplia els tallers de recreació històrica adreçats als nens i nenes, degut a la seva alta demanda, oferint també visites familiars guiades, visites en 3D al fòrum romà i a l'àgora grega, un concert del reconegut grup Xiula, un concert participatiu de Bufa&Sons o un espectacle teatral itinerant de la mà de la companyia Teatre Nu basat en la faula grega La llebre i la tortuga.

El Familiaria és una activitat pensada principalment per a la descoberta del jaciment grecoromà compaginant cultura i oci. S'hi oferiran una vintena de tallers i activitats pensades per a nens i nenes de totes les edats; alguns dels tallers estaran relacionats amb la història del jaciment, com per exemple els tallers d'arqueologia, mosaics, ceràmica, gastronomia romana, taller de màscares de teatre, jocs romans o taller de policromia; però també n'hi haurà de temàtiques diverses com el taller de pinta cares o el de les anxoves de l'Escala.

L'entrada del Familiaria dona accés al recinte arqueològic del MAC-Empúries durant tot el dia, amb l'opció de poder dinar als seus jardins fent un pícnic o aprofitant les food trucks que s'hi instal·laran. Si així es desitja, també es podrà sortir durant una estona i tornar a entrar al recinte, ja sigui per anar a la platja o visitar els voltants del Jaciment.

L'activitat està organitzada pel MAC-Empúries i la productora Pistatxo Produccions, promotora del Festivalot de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala. El preu de l'entrada anticipada és de 12 euros i 15 euros el mateix dia a taquilla. Els menors de 5 anys no paguen entrada.