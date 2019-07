Música Rumb(a)nd Palamós, una banda per al festival més «rumbero»

El festival de rumba de la Costa Brava, Rumb(a)Palamós, va presentar divendres per primera vegada la seva pròpia formació musical, anomenada Rumb(a)nd Palamós. El grup està format per músics de renom de la rumba catalana, com Rafalito Salazar; David Torras, Daniel Landry, i Marc Dantuvi, tots ells veus i guitarres; acompanyats per Naama Hernandez i Eva Sendarrubias, a les palmes i balladores. Tots ells van debutar conjuntament davant el públic el divendres al parc del Convent dels Agustins, amb un concert protagonitzat per un ampli repertori de les cançons més conegudes d'aquest popular estil musical.



Programació familiar



El Rumb(A)Palamós celebra enguany la sisena edició i es consolida com el primer festival de rumba catalana de la Costa Brava, amb un clar caràcter festiu i familiar. Des de 2014, s'ha convertit en una cita anual de referència a la Costa Brava, programant cada any concerts de figures de renom i qualitat en el món de la rumba catalana. Al llarg de les cinc edicions que s'han dut a terme, nombrosos grups han passat pels escenaris de Rumb(A)Palamós, entre ells, Tony Cayena, La Troba Kung Fu, 9son, Gertrudis, Sabor de Gràcia, Arrels de Gràcia, Hora de Joglar, Dijous Paella Jaume Ibars, o Los Manolos, entre d'altres.

La programació d'enguany va començar el passat divendres 5 de juliol amb la formació de Maruja Limón, un dels pocs grups completament integrat per dones, i s'allargarà durant tot el més fins al dia 26, amb l'actuació de Miliu Calabuch, que aproparà al públic el llegat de Peret, un dels mestres de la rumba catalana. El cap de setmana vinent serà el torn de les actuacions de Bemba Saoco, el divendres al darrer tram del Passeig del Mar, i de la formació Dantuvi, el dissabte. Aquesta formació està orientada a fer arribar la rumba als més petits i actuarà a les 18.30h a La Fosca. La resta de concerts, en canvi, estan programats per les 22.30h.

Els assistents als concerts del festival podran gaudir. a més, de La Brava Beer, que un any més és el patrocinador del festival, amb l'objectiu de seguir fomentant la programació i la difusió d'aquest esdeveniment. La reconeguda cervesera empordanesa serà present, per tercer any consecutiu, a tots els concerts del festival (excepte el del dia 20 de juliol adreçat a infants).

El festival Rumb(A)Palamós també compta amb la destacada col·laboració de la Diputació de Girona que aporta el seu suport econòmic dotant aquesta activitat cultural amb una subvenció global de cinc mil euros.