La banda creada per John Lennon que va iniciar els Beatles, The Quarrymen, van ser dissabte el plat principal del Beatles Weekend de l'Estartit, un cap de setmana on el municipi baix-empordanès s'ha convertit en la capital de la «beatlemania». El concert dels de Liverpool, amb els grups Here Comes the Song, tribut a George Harrison, i Hey Bulldogs, va ser el moment àlgid d'uns dies de cinema, fotografia, exposicions i, sobretot, música per recordar l'exitosa banda anglesa.